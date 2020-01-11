МВД СО: Простые правила, как не стать жертвой обманщиков
11 января 2020 22:40
93
Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в официальных справочниках.
Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на привычное уведомление банка), а затем звонит якобы растяпа, который по ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги не приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил вам злоумышленник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то деньги.
Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» человека, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам.
Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты.
Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.
Установите на компьютер антивирус — и себе, и родственникам.
Объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 января 2020 22:58
Теперь семья сможет закончить ремонт, а Ваня — опять пойти в художественную школу. Социум
106
11 января 2020 22:40
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам. Социум
92
11 января 2020 14:07
В акции приняло участие порядка 500 человек. Социум
208
Здравоохранение
10 января 2020 14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Здравоохранение
336
9 января 2020 10:58
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель. Здравоохранение
236
7 января 2020 09:05Наркологическая клиника в Москве
Такие клиники готовы предоставить помощь разным пациентам. Порой это делается принудительно. Но чаще всего пациент самостоятельно решает получить лечение и... Здравоохранение
56
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
297
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15101
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14949
Туризм
9 января 2020 06:04Активный отдых на Алтае
Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
54
8 января 2020 10:34
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии. Туризм
343
31 декабря 2019 10:49
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
507
Образование
11 января 2020 16:37
В прошлом году все показатели выполнили только 6 самарских вузов. В этом — заметно больше Образование
170
11 января 2020 15:44
По словам Васильевой, в аттестате вместо оценок могут появиться зачеты или незачеты по трем предметам: изобразительное искусство, музыка и физкультура. Образование
190
10 января 2020 13:57
Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Образование
420
Культура
11 января 2020 15:10
Театр «Самарская площадь» – один из любимых театров города, он настоящий, добрый и живой. Он тёплый, уютный и комфортный. Культура
181
10 января 2020 19:09
В программе советская и зарубежная эстрада XX века. Культура
367
10 января 2020 13:22
Композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроил их в замкнутый цикл. Культура
347
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
244
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15656
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
40
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
137
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
251
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1210
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
413
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1225
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1049
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
613
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1562
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
681
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1110
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1159
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1417
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2487
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3031
Мероприятия