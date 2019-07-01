МЧС СО: За прошедшие выходные произошло 4 пожара на автомобильном транспорте
1 июля 2019 20:15
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На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку умышленные поджоги. Нередко возгорания на автомобилях возникают и в результате дорожно-транспортного происшествия.
За прошедшие выходные произошло 4 пожара, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 2 из которых случились во время движения автомобилей.
30 июня в Волжском районе на 2012 км трассы М-5 (в районе поселка Курумоч) загорелся в движении автомобиль Ситроен, днем ранее на улице Ленинской села Алексеевка Алексеевского района загоралась грузовая «Газель».
В обоих случаях водители и пассажиры не пострадали, пожарно-спасательные подразделения среагировали быстро и пожары были оперативно ликвидированы.
Еще один случай, связанный с загоранием автомобиля, произошел поздним вечером 29 июня в гараже на улице Победы поселка Сургут Сергиевского района.
В настоящее время органами дознания устанавливается, что послужило причиной пожара, при этом площадь загорания в гараже составила 18 кв.м., где от огня пострадал автомобиль ВАЗ – 2115. К счастью, обошлось без пострадавших.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что в случае возникновения пожара в автомобиле:
- немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с мобильного - "101";
- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;
- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;
- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;
- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;
- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;
- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.
Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:
- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;
- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;
- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;
Помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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