МЧС СО: Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения

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На территории региона установилась жаркая погода. Многие жители и гости Самарской области будут проводить выходные на пляжах у водоемов, отдыхая от городской суеты. Но, всегда необходимо помнить о том, что отдых у воды может быть небезопасен! Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать определенные правила безопасного поведения.Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания.Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение и другое.Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучитьи неукоснительно следовать им во время отдыха:Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде. Не оставляйте их без присмотра.Не купайтесь в водоемах в нетрезвом состоянии.Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.Не купайтесь в одиночку.Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.- если рядом есть люди – позовите их на помощь;- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;- при необходимости позовите людей на помощь.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.