МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь
17 июня 2019 22:00
4
«Рычаг навески находится в открытом положении», — также заключили в комитете.
Пилот, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с РБК сказал, что это может объяснить, почему так быстро сгорел салон, учитывая, что дверь заднего багажного люка была закрыта и вещи в нем абсолютно не повреждены огнем.
«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона. Но я не верю, что экипаж мог такое допустить. Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», — говорит РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Эксперты МАКа установили, что при посадке масса самолета превышала максимально допустимую на 1600 кг, а максимально вертикальная скорость снижения почти в два раза превышала рекомендуемую (1,8 м/с при 0,76–1 м/с). Из-за приземления на переднюю опору шасси с большой скоростью и отклонения боковой ручки управления перед приземлением самолет отскочил от взлетно-посадочной полосы.
Осмотр двигателей лайнера не выявил повреждений, которые могли бы привести к их остановке во время полета.
Погибший в пожаре бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть дверь в хвостовой части самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По словам собеседника агентства, Моисеев хотел быстрее эвакуировать пассажиров из горящей хвостовой части самолета. Он не смог ее открыть, сказал источник. Бортпроводник Татьяна Касаткина говорила «России 24», что после остановки самолета начала эвакуацию пассажиров. «Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала», — сказала она.
На борту находились 78 человек, выжили 37.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 июня 2019 21:38
Александр Хинштейн показал, в каком состоянии находятся отделы, в каких условиях трудятся сотрудники полиции и, что видят самарский граждане, обращаясь за... Социум
45
17 июня 2019 21:29
Александр Хинштейн инициировал передачу нового общежития Самарскому кадетскому корпусу. Социум
51
17 июня 2019 20:59
Волонтеры заготовили веточный корм для косуль и кабанов; порадовали кабанов тремя мешками свежей травы; вымыли от пыли и других наслоений таблички, указатели,... Социум
63
Здравоохранение
17 июня 2019 17:29
С января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни... Здравоохранение
138
17 июня 2019 13:16
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Здравоохранение
199
16 июня 2019 10:12
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
369
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13874
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13942
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14144
Туризм
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
161
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
195
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
259
Образование
17 июня 2019 14:08
Молодые ученые из 23 стран будут работать над проектами космических миссий для наноспутников. Образование
190
14 июня 2019 13:45
Также планируется сократить время нахождения в очереди в раздевалки. Образование
393
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
295
Культура
17 июня 2019 16:18
С участием солистов оперной труппы театра. Культура
131
17 июня 2019 16:03
Гастроли российских и зарубежных трупп классического балета примет на своей сцене Российский академический молодежный театр. Культура
140
17 июня 2019 15:05
Поздравляем Художественного руководителя - Евгения Борисовича Дробышева с победой! Культура
150
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14668
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14245
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
899
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1388
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
371
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
351
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
323
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
415
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
408
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
363
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
303
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
582
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
605
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
352
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
653
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
574
Мероприятия