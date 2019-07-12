Комиссия регионального минсельхоза выбрала грантополучателей

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Прошедший 11 июля конкурсный отбор стал уже вторым этапом в реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм в 2019 году.Получателями грантов на поддержку начинающих фермеров было признано 7 глав КФХ, на развитие семейных животноводческих ферм - 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.Первое заседание конкурсной комиссии в этом году состоялось 5 марта. Тогда получателями грантов на поддержку начинающих фермеров стали 15 глав КФХ, на развитие семейных животноводческих ферм - 1 владелец крестьянского (фермерского) хозяйства.Всего в текущем году 2019 году на реализацию мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования госпрограммы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014- 2021 годы» предусмотрено свыше 120 млн рублей из областного и федерального бюджетов, передает пресс-служба облправительства.