Комиссия МЧС России проверила действия подразделений по ликвидации условного пожара в резервуарном парке АО «Транснефть-Приволга»

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Учение проводилось, так же в целях отработки вопросов взаимодействия Самарского местного пожарно-спасательного гарнизона с администрацией объекта, комплексом аварийных служб, повышения готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны, предприятия и служб жизнеобеспечения к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти, показа приемов и способов организации работы по управлению подразделениями при тушении пожаров на территории потенциально-опасного объекта.Правильность выполняемых действий пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб по реагированию на пожар проверяли представители комиссии Центрального аппарата МЧС России.В ходе учения проведена тренировка штаба тушения пожара, направленная на повышение качества руководства при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно – спасательных работ и тренировка личного состава подразделений Самарского гарнизона пожарной охраны на объектах хранения и транспортировки нефти.В мероприятии приняли участие 80 человек личного состава, было задействовано 20 единиц основной и специальной пожарной техники.«Цели, которые ставились нами в данном учении, достигнуты. Мы проведем разбор и сделаем соответствующие выводы по выполненным действиям пожарных подразделений на этапах учения», - отметил начальник Главного управления, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС