Командующий ЦВО Александр Лапин проинспектировал воинские части, дислоцированные в Самарской области

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В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование объединения о выполнении плана деятельности в 2020 года, уделив особое внимание своевременному выполнению мероприятий по повышению боевого потенциала и слаженности воинских частей армии.Также комплексная группа командования округа проверила выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.2-я Гвардейская общевойсковая армия - воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике, передает пресс-служба ЦВО.Фото пресс-службы ЦВО