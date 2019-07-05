Ирина Слуцкая вместе с участниками проекта «Ходи, Самара!» приняла участие в заходе по набережной

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Мероприятие было организовано Добровольным физкультурным союзом при поддержке министерств спорта и здравоохранения Самарской области, областного центра медицинской профилактики и губернской думой.«Я снова, спустя два года, приехала в Самару. Но в этот раз нас, участников мероприятия, намного больше, чем было два года назад. Здорово, что наши ряды пополняются. Как я вижу, большинство из участников - это профессионалы в скандинавской ходьбе. И мне очень приятно, что наш фестиваль «Ходи, Россия!» сегодня проходит в Самаре. Мы проехали с фестивалем уже более 20 регионов. И везде нас встречают очень много улыбок, позитива, положительной энергетики, исходящей от участников этого фестиваля, которые хотят быть сильными, здоровыми. И всегда идти вперед», - отметила, обращаясь к участникам акции, Ирина Слуцкая.До этого на набережной все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, которые провели инструкторы скандинавской ходьбы. Палки для ходьбы и тренировки выдавались здесь же напрокат.Проект «Ходи, Россия!» направлен на формирование у населения грамотного представления о пользе физической активности и популяризации спортивной ходьбы, а также на приобретение необходимых знаний и навыков по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний, в первую очередь сахарного диабета 2-го типа.