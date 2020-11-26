Именные премии Губернатора получили юные волонтёры, конструкторы и робототехники 

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25 ноября 2020 года состоялось торжественное вручение премий Губернатора Самарской области одаренным детям. В номинациях «Социально значимая деятельность» и «Техническое творчество» дипломы получили 15 талантливых школьников и студентов, которые достигли значимых результатов в добровольчестве, конструировании и робототехнике. В 2020 году на получение премий в данных номинациях претендовали 63 человека.

Именные премии присуждаются по пяти по номинациям: «Учебная и научно-исследовательская деятельность» (15 чел.), «Художественное творчество» (15 чел.), «Любительский спорт» (15 чел.), «Техническое творчество» (5 чел.), «Социально значимая деятельность» (10 чел.) и учреждены, чтобы поддержать молодые таланты в разных сферах науки, культуры и общественной жизни. За всю историю вручения именных премий Губернатора их получили 1260 человек.

Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев отметил, что в регионе выстроена система поощрения талантливой молодежи. «Отмечать достижения жителей региона, начиная с самых юных лет – часть стратегии лидерства. У нас есть серия проектов «Взлет», «Полет», «Орбита» которая сопровождает ребят со школы и помогает делать успехи в научной деятельности. Для студентов всех курсов существует конкурс «Студент года». Очень почетно получить именную премию Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. Всего в этом году их обладателями станут 60 молодых людей из самых разных сфер – от спорта до науки», – отметил С. Бурцев.

Среди получателей премии школьник из Красного Яра Алексей Юдин - неоднократный победитель областных конкурсов, автор социальных проектов, член красноярского союза молодежи. «Мне всегда хотелось помогать людям, делать для них что-то хорошее, чтобы жизнь становилась проще, а в мире было больше добра. Когда началась пандемия, мы с друзьями организовали несколько групп по доставке продуктов и лекарств. Иногда наши дедушки и бабушки просто не могут выйти из дома по состоянию здоровья, а тут приходим мы и помогаем»,– рассказал Алексей Юдин.

В номинации «Техническое творчество» премию получил ученик школы № 176 г.о. Самара Кирилл Фролов. Он занимается авиамоделированием в Областном центре детско-юношеского технического творчества, неоднократно становился призером областных и всероссийских соревнований, а в этом году выиграл Кубок федераций авиамодельного спорта России. «Я был уверен в себе и своих самолетах. Знал, что вернусь домой с победой»,– поделился молодой человек, передает пресс-служба облправительства.

Фото: sova.info