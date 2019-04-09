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Губернатор проводит очередной личный приём граждан в общественной Приёмной Президента РФ в СО. Многие из тех, кто сегодня пришёл на приём к главе региона, ранее обращались к нему в Твиттере и получили личное приглашение отобратились с вопросом качества атмосферного воздуха и водопроводной воды в Куйбышевском районе Самары (мкрн Волгарь). Первая проблема - неприятный запах, с которым переодически сталкиваются жители микрорайона.Причина - периодическое превышение уровня содержания загрязняющих веществ в атмосфере, предположительно это выбросы промпредприятий. Министр Минлесхоза СО Александр Ларионов и глава города Елена Лапушкина подтвердили, что проблема есть, превышение норм фиксировалось лабораторно.Сегодня жители микрорайона находятся в постоянном контакте с городскими властями, Минлесхозом СО и профильными ведомствами. Мобильная лаборатория регулярно проводит заборы воздуха, в том числе, и по обращениям.Однако время подготовки и доезда такой лаборатории-не менее 3 часов.Зачастую за это время ситуация уже меняется, и нарушение зафиксировать не представляется возможным. Еще один важный вопрос - определение источника загрязнения воздуха.По выявленным фактам превышения Росприроднадзор проводил проверочные мероприятия, предприятиям выданы предписания об устранении нарушений. Однако в целом претензионную работу невозможно вести системно - не хватает лабораторного оборудования.Решением может стать приобретение автоматизированного поста мониторинга атмосферного воздуха стоимостью порядка 20 млн рублей. Это позволит проводить всесторонний анализ и более точно устанавливать источник выбросов и работать с нарушителями.Губернатор заверил жителей, что средства на приобретение такого комплекса будут выделены уже в ближайшее время. При этом Дмитрий Азаров поручил Александру Ларионову и Елене Лапушкиной вместе с контрольными ведомствами определить, какой пункт будет более востребованным - мобильный или стационарный.Работы будут проведены до конца года. А до этого времени (особенно остро вопрос строит в летний период) губернатор поручил оборудовать временный пункт наблюдений Приволжского УГМС в Куйбышевском районе, который будет проводить забор и анализ в автоматическом режиме 4 раза в сутки.Ещё один вопрос самарцев касался качества водопроводной воды в микрорайоне Волгарь. Ситуация неоднородная, различается буквально по домам: в одних вода поступает чистая, в других - с заметным песочным оттенком.По словам Елены Лапушкиной основных причин две:- активное строительство (постоянные работы на сетях, монтаж разводок по домам и помещениям и т.д.)- большая нагрузка на НФС-3, которая обеспечивает водоснабжение ряда крупных микрорайонов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.