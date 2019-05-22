Губернатор провел совещание по развитию Ташлинского храмового комплекса

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В среду, 22 мая, губернаторс рабочим визитом посетил Ставропольский район Самарской области. В селе Ташла Глава региона и митрополит Самарский и Тольяттинскийпровели совещание по дальнейшему развитию Троицкого монастыря и святого источника, к которому многие годы приезжают паломники со всей России.Утром Митрополит провёл молебен в Свято-Троицкой церкви и у источника по случаю Дня Святого Николая Чудотворца. Здесь же Владыка вручил высшие награды Самарской Епархии за плодотворную деятельность во благо нашего края. Золотым знаком Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси награждён губернатор. Серебряным знаком награжден депутат Государственной Думы от Самарской области. Он же получил награду от Главы региона — почетный знак «За труд во благо земли Самарской».Монастырь и источник в Ташле являются признанными центрами паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы. Важна и туристическая функция этого места. Сегодня участники совещания на месте обсудили планы по развитию территории. Основная задача планируемой реконструкции — сделать посещение источника удобным для тысяч паломников. Сейчас в праздничные дни здесь выстраиваются огромные очереди к купелям, а площадка у часовни, где проводятся молебны в честь обретения иконы Ташлинской Божьей матери, не вмещают желающих.В ходе реконструкции предполагается оборудовать зону купелей отдельно, а существующую площадку у источника расширить так, чтобы она смогла вместить больше верующих. Необходимо также решить вопросы по водоотведению, обустройству дорожек. Вместе с тем, ни один из эскизных проектов одобрен не был. Участниками высказаны пожелания и предложения по архитектурному облику и техническим характеристикам зоны у источника, все они будут учтены в дальнейшей работе над проектом.Концепцию развития паломнического и туристического центра в Ташле представила архитектор. В ее проекте упор сделан не на реконструкцию существующих объектов, а на объединение их в единый маршрут и разработку узнаваемого туристического бренда региона.Концепция предполагает расширение и благоустройство пешеходных маршрутов между монастырем, источником и храмом в Мусорке, откуда и началась история Ташлинского комплекса. Также необходимо визуально выделить пешеходный переход через автомобильную дорогу, по которому проходит крестный ход. Вдоль паломнического пути по проекту должны появиться информационные аншлаги, рассказывающие об истории духовного центра и его святынях. Также предполагается организация парковок, разделение пешеходных и транспортных потоков, создание понятной системы навигации.Предложенные решения были одобрены участниками совещания. Дмитрий Азаров поручил региональному Минстрою совместно с представителями Епархии доработать концепцию с учетом пожеланий и потребностей паломников.Губернатор и Владыка также осмотрели храм Космы и Дамиана в Мусорке, некогда один самых красивых и величественных в губернии. У храма была сложная судьба, долгое время он был заброшен и постепенно руинировался. В последние годы храм активно восстанавливается за счёт пожертвований частных дарителей. Уже удалось восстановить купола и кровлю, установить колокола, ведутся внутренние работы. В перспективе этот храм может стать одним из центров паломничества и войти в единый комплекс с Ташлинскими объектами, передает пресс-служба облправительства.