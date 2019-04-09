Губернатор Самарской области провел личный прием граждан

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Во вторник, 9 апреля, губернаторпровел прием граждан в региональной Приемной Президента РФ. На личную встречу к руководителю региона пришли как жители областного центра, так и муниципальных районов губернии. Вместе с министрами Правительства Самарской области, представителями федеральных ведомств и главами муниципалитетов Дмитрий Азаров рассмотрел наболевшие вопросы в сфере здравоохранения, экологии, обращения с отходами, а также ремонта дорог, социальных и культурных объектов региона.С ним обратились жительницы микрорайона «Волгарь», лидеры инициативных групп Марина Малахова и Лариса Рзянина. Жители многоэтажек, открывая окна в темное время суток, чувствуют неприятный запах. Причина – периодическое превышение уровня содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Предположительно – это выбросы промышленных предприятий. «Пик нагрузок пришелся на лето прошлого года, – рассказывает Марина Малахова. – Выбросы производятся преимущественно ночью. В квартиры заходит тяжелый воздух, а утром люди просыпаются с головной болью».Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов и Глава города Елена Лапушкина подтвердили: проблема сохраняется, превышение норм фиксировалось лабораторно.Областные и городские власти работают над решением вопроса вместе с жителями. Так, с января, по поручению Дмитрия Азарова в районе ведется мониторинг качества воздуха: по звонку жителей в «Волгарь» выезжает мобильная городская лаборатория и производит замеры на наличие вредных веществ. Проблема в том, что лаборатории недостает оперативности. «От звонка до выезда лаборатории проходит 4 часа. В итоге, например, лишь один замер показал превышение концентрации сероводорода. В остальных случаях нарушение ПДК не найдены», – отметила глава Самары Елена Лапушкина.Еще одна проблема – установить источник загрязнения. Для этого нужно сразу после выброса веществ зайти на территорию предприятия и снять замеры с производственного оборудования. В районе работает множество промпредприятий и очистных сооружений, многие из которых являются режимными объектами. В итоге возможность оперативного реагирования существенно снижается.Решением может стать приобретение автоматизированного поста мониторинга атмосферного воздуха стоимостью порядка 20 млн рублей. По словам Александра Ларионова, оборудование позволит в режиме онлайн отслеживать концентрацию всех необходимых веществ. «Имея результаты анализа, мы сможем тут же обратиться на то или иное предприятие, чтобы пресечь нарушение. В частности, уже действует рабочая группа, которой позволено оперативно зайти, к примеру, на территорию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода», – пояснил министр.Глава региона заверил, что средства на приобретение поста будут выделены в ближайшее время и поручил профильным ведомствам определиться, будет он стационарным или мобильным. Работы будут проведены до конца года. А до этого времени Дмитрий Азаров поручил оборудовать временный пункт наблюдений Приволжского УГМС в Куйбышевском районе, который будет проводить забор и анализ в автоматическом режиме 4 раза в сутки.Еще одна проблема жителей «Волгаря» – качество воды. «Вода жесткая, с высокой долей примесей», – рассказала Лариса Рзянина. При этом ситуация разнится даже в соседних домах – в одном может течь чистая вода, а в соседнем – загрязненная. По словам Елены Лапушкиной, основных причин этому две: активное строительство (постоянные работы на сетях, монтаж разводок по домам и помещениям), а также большая нагрузка на НФС-3, которая обеспечивает водоснабжение нескольких крупных микрорайонов. Вопрос находится на контроле у руководства ООО «СКС» – компания является поставщиком воды в «Волгарь». Существует вариант полного переоборудования системы водоснабжения микрорайона, чтобы подача воды шла с другой насосной станции. Однако этот путь весьма затратный и срок реализации составляет не менее пяти лет. Дмитрий Азаров поручил найти более оперативные варианты решения проблемы. В частности, проработать варианты установки в районе отдельной станции водоподготовки на магистральной трубе. А до тех пор, пока в дома не начнет поступать качественная вода, СКС со своей стороны должен выполнить перерасчет платежей для тех жильцов многоэтажек, куда вода поступала ниже нормативных значений.На прием также обратились жители Большечерниговского района области. Надежда Деменкова попросила приобрести для центральной райбольницы новый рентген-аппарат. Предыдущий – поступил в ЦРБ еще в 2001 году, в последнее время не работает и уже подлежит списанию, а переносной – необходимых функций не выполняет. Глава региона поручил решить проблемы в этом году. «Учитывая, что в больнице есть оборудованный кабинет и квалифицированный врач, рентген нужно запустить уже к началу сентября, когда люди начнут массово возвращаться из отпусков», – отметил Дмитрий Азаров. Глава профильного министерства Михаил Ратманов обязался поручение выполнить, передает пресс-служба облправительства.