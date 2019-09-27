Губернатор Дмитрий Азаров объявил 2020-й годом Тольятти в Самарской области
27 сентября 2019 22:37
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Глава региона напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 50-летие выпуска первого автомобиля завода. В конце октября 2019-го состоится заседание рабочей группы по празднованию юбилея под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Его участники подведут промежуточные итоги и обсудят, что ещё предстоит сделать для подготовки к этому событию.
«Следующий год должен стать юбилейным для всего Тольятти, для всех жителей, для которых АвтоВАЗ является главным символом города. Поэтому я уже дал поручение Правительству Самарской области сделать следующий год с точки зрения бюджетных приоритетов годом Тольятти, – подчеркнул губернатор. – Мы объединим усилия с городскими властями, сконцентрируем средства из областного бюджета на то, чтобы жители города действительно увидели изменения».
Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Сергею Анташеву в течение двух недель подготовить предложения по развитию города на 2020 год. «Люди должны почувствовать, что сегодня Тольятти является локомотивом экономического роста Самарской области. Сегодня Тольятти занимает опережающие позиции в регионе по созданию новых рабочих мест, по росту производства. Это подкрепляется цифрами статистики и экономики предприятий, – сказал Губернатор. – Поэтому мы должны подарить людям праздник, и не только один день в апреле – весь год должен стать юбилейным. Мы должны предусмотреть дополнительные средства на благоустройство, создание комфорта и уюта в городе, на важные социальные объекты, на создание праздничной атмосферы».
Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал, что ряд предложений на 2020 год уже подготовлены. «У нас есть ряд проектов по благоустройству, по дорогам, по развитию спорта, образовательных учреждений, идей жители города предложили много. В ближайшее время мы подготовим программу празднования 50-летия выпуска первого автомобиля. Безусловно, мы будем увязывать эту программу с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказал он.
При этом глава Тольятти подчеркнул – все предложения обсуждались и в дальнейшем продолжат обсуждаться с горожанами, передает пресс-служба облправительства.
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