Глава Самары вручила телеграмму от Владимира Путина и поздравила с 95 - летием ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Юмашева

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В годы Великой Отечественной войны Анатолий Юмашев начал трудовой путь токарем на Куйбышевском станкостроительном заводе, точил бронебойные пули. Потом его перевели на завод имени Фрунзе, где делали моторы для самолетов Ил-2. «Работали по 12 часов в сутки, а иногда и по 24. Транспорта тогда не было - добирались пешком, опаздывать нельзя, с дисциплиной было очень строго», - поделился воспоминаниями Анатолий Евгеньевич. После войны он устроился на завод «Экран», где проработал до самой пенсии, проявив себя как высокий профессионал своего дела и был отмечен медалями «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда».У Анатолия Юмашева 4 внука и 6 правнуков. Много лет назад Анатолий Евгеньевич посадил сад на дачном участке и до сих пор за ним ухаживает, а летом на даче собирается вся его большая семья. Когда появляется свободное время, он сочиняет стихи, в основном на военную тематику, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации