Глава Самары вручила телеграмму от Владимира Путина и поздравила с 95 - летием ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Юмашева
22 февраля 2020 19:55
202
В годы Великой Отечественной войны Анатолий Юмашев начал трудовой путь токарем на Куйбышевском станкостроительном заводе, точил бронебойные пули. Потом его перевели на завод имени Фрунзе, где делали моторы для самолетов Ил-2. «Работали по 12 часов в сутки, а иногда и по 24. Транспорта тогда не было - добирались пешком, опаздывать нельзя, с дисциплиной было очень строго», - поделился воспоминаниями Анатолий Евгеньевич. После войны он устроился на завод «Экран», где проработал до самой пенсии, проявив себя как высокий профессионал своего дела и был отмечен медалями «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда».
У Анатолия Юмашева 4 внука и 6 правнуков. Много лет назад Анатолий Евгеньевич посадил сад на дачном участке и до сих пор за ним ухаживает, а летом на даче собирается вся его большая семья. Когда появляется свободное время, он сочиняет стихи, в основном на военную тематику, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 февраля 2020 23:55
С мая 2019 года в России осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов... Социум
124
22 февраля 2020 23:33
Самарцы выступили за пересмотр взимания платы за ТКО. Социум
136
22 февраля 2020 21:48
Мероприятия начались с церемоний вступления учеников в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Социум
140
Здравоохранение
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
216
20 февраля 2020 13:43
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
305
20 февраля 2020 10:45
Эта компания оказалась единственным участником аукциона. Здравоохранение
281
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
641
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
448
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15351
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
437
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
294
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
802
Образование
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
252
21 февраля 2020 19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. Образование
385
21 февраля 2020 17:54
На проектирование объекта планируется направить 16,4 миллиона рублей из городского бюджета, проект будет готов уже в этом году. Образование
31
Культура
22 февраля 2020 10:25
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
277
21 февраля 2020 13:58
В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Культура
302
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
263
Мир домашних животных
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
92
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
375
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15817
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
106
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
106
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
148
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
378
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
815
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2775
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1157
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2264
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1713
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
263
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
501
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
574
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1296
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1804
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1828
Мероприятия