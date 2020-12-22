ГУ МЧС Со напоминает об опасности отравления угарным газом при эксплуатации печного и газового оборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
В российском МИДе выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в республике.
Россия направила 300 инструкторов в ЦАР
То, что осталось на накопительных счетах граждан, никуда не денется.
В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений
Для лишения экс-президента неприкосновенности Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении тяжкого преступления.
Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов
На площадке собрались семь команд из Самарской области.
«Акрон» стал чемпионом турнира по мини-футболу им. В.Кейлина
Их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
В министерстве подчеркнули, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.
МИД России пообещал ответить на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
Как сообщила глава Роспотребнадзора, российские тест-системы могут выявлять мутировавший штамм.
Попова: в России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании
Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно.
Два автоматических пункта весогабаритного контроля установили на автодорогах Самарской области
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.35
0.68
EUR 92.07
1.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Новогодние туристические программы: журналистов и блогеров СО приглашают принять участие в четвёртом пресс-туре 
Жителям Самарской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн
В СОУНБ покажут, чего желали в Новый год знаменитости своим близким
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ГУ МЧС Со напоминает об опасности отравления угарным газом при эксплуатации печного и газового оборудования

22 декабря 2020 16:41
119
 17 и 18 декабря в Самаре произошло 2 случая отравления угарным газом.

 

17 и 18 декабря в Самаре произошло 2 случая отравления угарным газом.

Информация о первом происшествии в Советском районе на ул. Мориса Тореза, 97 поступила в дежурную смену ЦУКС в 22.05 17 декабря. В результате происшествия пострадали 4 человека (мужчина 1976 г.р., женщина 1989 г.р., мальчик 2009 г.р. и девочка 2016 г.р.). После обследования врачами бригады скорой медицинской помощи было установлено, что угрозы жизни и здоровью людей нет, степень отравления легкая, от госпитализации они отказались. Причиной происшествия стало отсутствие тяги в вентиляционном канале.

Сообщение о втором подобном случае поступило в 06.20 18 декабря. Отравление угарным газом двух человек произошло по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 322. В результате происшествия пострадали 2 человека (женщина 1987 г.р. и девочка 2007 г.р.). Девочка была госпитализирована в ГБУЗ СО «Самарская детская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Ивановой», женщина госпитализирована в ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина». Причина происшествия - неисправность дымохода проточного газового водонагревателя.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона как предотвратить отравление угарным газом

1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» также способны привести к тяжелым последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

3. Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.

4. Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

5. Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

6. Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

7. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

8. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04».

9. Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;

10. Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;

11. На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

12. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

13. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

Признаки отравления угарным газом

Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.

Причины утечки газа:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
22 декабря 2020  19:55
Их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. Социум
87
22 декабря 2020  19:36
В министерстве подчеркнули, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.
МИД России пообещал ответить на санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
В министерстве подчеркнули, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ. Социум
86
22 декабря 2020  17:58
Праздничная атмосфера в поездке – дело рук креативного коллектива самарского муниципального предприятия «ТТУ».
В Самаре акция «Новогодний маршрут» стала традиционной.
Праздничная атмосфера в поездке – дело рук креативного коллектива самарского муниципального предприятия «ТТУ». Социум
138
Весь список

Здравоохранение
22 декабря 2020  17:20
Сейчас в учреждении завершают ремонт входной зоны, включая гардероб, регистратуру и холл. Также детское отделение получило новые компьютеры. 
Более 15 000 юных жителей Самары уже в этом году начнут  получать медпомощь в «бережливой» поликлинике 
Сейчас в учреждении завершают ремонт входной зоны, включая гардероб, регистратуру и холл. Также детское отделение получило новые компьютеры.  Здравоохранение
151
22 декабря 2020  15:07
До конца 2020 года в Самарской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат выплаты 68 врачей и 35 фельдшеров.
В Самарской области более 100 земских докторов и фельдшеров устроились на работу в районные больницы и поликлиники 
До конца 2020 года в Самарской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат выплаты 68 врачей и 35 фельдшеров. Здравоохранение
242
22 декабря 2020  13:52
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Из них 51 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
324
Весь список
Новости медицины
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
1455
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
3218
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
2374
Весь список
Туризм
22 декабря 2020  13:13
Турция отменила Новый год для туристов
Турция отменила Новый год для туристов
В турецких отелях возвращают деньги за оплаченные праздничные мероприятия Туризм
330
22 декабря 2020  13:03
Новогоднее путешествие на ретропоезде могут совершить пассажиры Куйбышевской магистрали
Новогоднее путешествие на ретропоезде могут совершить пассажиры Куйбышевской магистрали
Для путешествий предлагается несколько программ: 4 января - «Зимняя сказка Жигулей», 6 января - «Золотая Клондайкская лихорадка» и «Рождество в...Туризм
321
18 декабря 2020  13:46
Преимущества отдыха в отеле
Если вы собрались на отдых в Ессентуки, то вам однозначно нужно определиться с местом проживания на весь период отдыха. Туризм
501
Весь список
Образование
18 декабря 2020  09:36
Стало известно, как в Новом году будут учиться самарские школьники
Стало известно, как в Новом году будут учиться самарские школьники
Календарный график образовательного процесса меняться не будет, зимние каникулы планируются традиционной протяжённостью. Образование
1639
18 декабря 2020  09:14
Разговорный клуб "Культура Туниса: встреча цивилизаций" приглашает самарцев
Разговорный клуб "Культура Туниса: встреча цивилизаций" приглашает самарцев
Во время онлайн-встречи вы сможете пообщаться с коренной жительницей Туниса Зеинеб на французском языке. Образование
1055
16 декабря 2020  19:24
Апробация технического решения проходит в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой вузом по заказу ФГАУ «РЦУД и РТ».
СамГМУ апробирует программно-аппаратный комплекс для диагностики и прогнозирования течения COVID-19
Апробация технического решения проходит в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой вузом по заказу ФГАУ «РЦУД и РТ». Образование
1550
Весь список

Культура
22 декабря 2020  11:34
Дмитрий Азаров оценил возможности нового концертного зала Поволжского Православного института
Дмитрий Азаров оценил возможности нового концертного зала Поволжского Православного института
Помещение на 475 мест начали строить полгода назад и завершили в ноябре. Культура
214
22 декабря 2020  10:40
Фанаты Диего Марадоны смогут почтить память великого футболиста в кинотеатрах
Фанаты Диего Марадоны смогут почтить память великого футболиста в кинотеатрах
Картину о спортивном гении впервые покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.АРТ. Культура
236
21 декабря 2020  23:29
«Это потрясающе, просто красота. Даже не верится, что ещё пол года назад здесь была строительная площадка».
Дмитрий Азаров оценил возможности нового концертного зала Поволжского Православного института
«Это потрясающе, просто красота. Даже не верится, что ещё пол года назад здесь была строительная площадка». Культура
468
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
1835
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
9172
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
6643
Весь список
Мода
21 декабря 2020  00:24
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь.
Брендовая обувь – особенности
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь. Мода
213
17 декабря 2020  18:08
Как составить женский ДОМАШНИЙ гардероб
Для каждой современной женщины важно грамотно составить свой домашний гардероб. И в современном мире значительную часть гардероба составляют вещи из трикотажа. Мода
702
11 декабря 2020  08:57
Мужские кожаные сумки - стиль и отменное качество
Стильные мужские кожаные сумки – неотъемлемый аксессуар деловых мужчин. Они способны создавать комфорт и удобство, предоставляют возможность носить с собой...Мода
673
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
3601
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
6804
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
3266
Весь список
Самара - Город - курорт
24 ноября 2020  13:27
Игорь Супрун о настоящей итальянской пицце
Секреты приготовления идеальной пиццы от Игоря Супруна – шеф-повара из Бердска
Итальянская пицца – классика кулинарии. Ее едят по всему миру, и каждый добавляет в привычный рецепт что-то свое национальное и более привычное. Самара - Город - курорт
2554
18 ноября 2020  16:45
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с заданиями для детей. 
Игры, конкурсы, адвент-марафоны на Новый год для всей семьи
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с...Самара - Город - курорт
1638
16 ноября 2020  20:07
Как провести зимние каникулы?
Новый год и следующие за этим праздником зимние каникулы с нетерпением ждут дети и взрослые. Самара - Город - курорт
1737
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
1118
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
1541
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
1120
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
6177
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
2388
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
4962
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
1835
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
9172
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
6643
Весь список
Современная медицина
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
1523
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
1257
19 ноября 2020  21:55
Вывод из запоя на дому в Одинцово – анонимно и быстро
Если пациент не может прекратить пить самостоятельно, необходимо вызвать врача на дом – нарколог проведет срочный вывод из запоя в Одинцово. Обратившись в...Современная медицина
1350
Весь список
Новости медицины
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
1455
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
3218
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
2374
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
38302
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
8133
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
8286
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
8052
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
8577
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
2924
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
2534
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
1715
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
2480
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
2311
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
2227
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
36131
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
66835
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
80981
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
68185
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
65861
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Оперативный штаб Самарской области: необходимо особое внимание к обеспечению безопасности людей в возрасте 65+
22 декабря 2020  09:34 
Оперативный штаб Самарской области: необходимо особое внимание к обеспечению безопасности людей в возрасте 65+
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 51-й неделе выросла на 6% к предыдущей неделе Экономика региона
646
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут.
21 декабря 2020  23:24 
Дмитрий Азаров: ситуацию тщательно проанализировали, транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут. Политика региона
1605
Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам.
21 декабря 2020  20:53 
Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям
Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам. Социум
1598
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда.
21 декабря 2020  20:45 
Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Автозаводском районе Тольятти
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда. Закон
1181
21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти.
21 декабря 2020  17:15 
Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти
 21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти. Социум
2302
Весь список
Акценты
Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб
22 декабря 2020  11:58 
Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб
Действия всех служб будут объединены в единую систему «112». Социум
405
Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей.
21 декабря 2020  23:33 
Оперативный штаб: необходимо особое внимание к обеспечению безопасности людей в возрасте 65+
Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1484
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут.
21 декабря 2020  23:24 
Дмитрий Азаров: ситуацию тщательно проанализировали, транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут. Политика региона
1603
Весь список
Прямая речь/Интервью
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
1115
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
1132
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
2362
Весь список
Новости Тольятти
22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
176
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
2419
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
3138
Весь список