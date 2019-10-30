Формирование комфортной городской среды: гражданская задача и ответственность – беречь то хорошее, что создается
30 октября 2019 18:06
23
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в области должно быть благоустроено 272 двора и 176
общественных пространств. Однако эти показатели будут выше. «Планируемое количество дворовых и общественных территорий в губернии удалось увеличить за счет экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур, и в результате объемы благоустройства составят 297 дворов и 181
общественную территорию, - рассказала заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ирина Булгакова. - Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в области не первый год, поэтому муниципалитеты раньше по сравнению с предыдущими периодами начинают заниматься торговыми процедурами и формировать технические задания. Радует то, что работы завершаются до холодов, никто не ушел в зиму».
Как отметила Ирина Булгакова, работа подрядчиков строго контролируется, в том числе и общественностью. Жители участвуют в приемке объектов. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Екатерины Гудзимы, представители Общероссийского народного фронта не раз указывали на недостатки нерадивым подрядчикам. Однако многое зависит и от самих жителей.
«Создание партнерского взаимодействия властей и населения – это, пожалуй, одно из важнейших достижений проекта. Необходимо поддерживать отремонтированные площадки в должном состоянии, вовремя подавать сигналы, если что-то работает неисправно, а также бережно, по-хозяйски ухаживать. По проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонтируется множество площадок и общественных территорий, гражданская задача и ответственность – беречь то хорошее, что создается», - сказала она.
Например, в этом году в Самаре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» кардинально преобразились Крымская площадь, сквер у собора в честь святых Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов. В Тольятти – завершают работу над Итальянским сквером. В Кинеле – дети успели оценить новый скейт-парк и игровую площадку с деревянным городком и парусником.
Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ирина Булгакова также рассказала, что в 2020 году изменятся сроки подачи заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором Самарской область успешно себя проявляет на протяжении двух лет: «Конкурсанты 2020 года будут подавать заявки до 1 февраля 2020 года. И Минстрой Российской Федерации точно так же ускоряется в определении победителей. Победители будут оглашены до 1 марта. В этом году это было 1 мая.
Соответственно, у всех муниципалитетов будет возможность чуть раньше начать проектировать, чуть раньше объявлять торги и начинать выполнять работы».
Кроме того, в следующем году заявки на конкурс будут приниматься дважды. Так, до 1 ноября 2020 года малый город или историческое поселение может подать заявку, реализация которой в случае победы будет запланирована на два года вперед – 2021-2022 гг.
«То есть можно будет замахнуться на более масштабные проекты, которые невозможно реализовать в рамках одного года, они будут реализованы в течение двух лет – это уже будут более масштабные, более насыщенные проекты и, наверное, более дорогостоящие», - прокомментировала Ирина Булгакова.
По ее словам, города Самарской области готовы представить свои разработки на конкурс. «Правда, в конкурсе не смогут повторно принимать участие муниципалитеты - победители прошлого года», - пояснила заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Ирина Булгакова напомнила, что в ближайшее время начнется реализация проектов-победителей 2019 года в Кинеле, Отрадном, Сызрани и Жигулевске. Большую активность в выборе объектов благоустройства проявили жители муниципалитетов, а затем, по итогам их выбора, огромную работу проделали специалисты, трудившиеся над конкурсными проектами, - архитекторы, дизайнеры, социологи. К примеру, в Жигулевске будет реконструирован парк «40 лет ВЛКСМ». Как рассказал во время пресс-конференции заместитель главы Жигулевска Артур Маливанчук, в основу концепции обновленного парка положено несколько идей. Первая - создать территорию, максимально приближенную к естественной природной зоне. Следующая идея - сохранение наследия. Сегодня не все молодые люди знают, что такое ВЛКСМ. Малые архитектурные формы помогут визуально отобразить историю этой молодежной организации. И наконец, парк должен быть максимально доступным, в том числе и для маломобильных групп населения. Здесь предусмотрены организация спортивного комплекса, благоустройство берега озера и досуговой зоны. В планах - создать больше клумб различных форм, дорожек и площадок, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 октября 2019 18:06
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в области должно быть благоустроено 272 двора и 176 общественных... Социум
17
30 октября 2019 16:17
Программа бала разнообразна. Гостям праздника представят лучшие номера своего репертуара ветеранские танцевальные коллективы. Социум
93
30 октября 2019 16:14
Рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе является нарушением. Кроме того, сети требуют перекладки. Социум
107
Здравоохранение
30 октября 2019 12:40
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
141
30 октября 2019 09:35
Это – мясо. Здравоохранение
168
29 октября 2019 18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный. Здравоохранение
289
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14673
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14564
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14557
Туризм
30 октября 2019 13:33
Туристические проекты АО «ФПК» стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Туризм
118
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
53
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
355
Образование
30 октября 2019 14:15
Сегодня в Самарской области состоялся тренировочный единый государственный экзамен по информатике в компьютерной форме. Образование
103
30 октября 2019 11:30
В 2024 году необходимо вдвое обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации в медицине. Образование
193
30 октября 2019 09:09
Все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме. Образование
157
Культура
30 октября 2019 14:52
Продюсер анонсировал создание нового центра, который будет выпускать одного-двух музыкантов в год. Культура
113
30 октября 2019 12:11
Все члены большой семьи – от малышей и до почтенного возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для отдыха. Культура
168
30 октября 2019 11:53
Вместе с самарским театром в финале участвовали 80 театров из 49 городов. Культура
136
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15304
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
66
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
261
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
299
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
264
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
424
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
481
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
543
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1193
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
770
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1211
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1888
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1292
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1576
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1766
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1233
Мероприятия