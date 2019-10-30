Формирование комфортной городской среды: гражданская задача и ответственность – беречь то хорошее, что создается

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В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в области должно быть благоустроено 272 двора и 176общественных пространств. Однако эти показатели будут выше. «Планируемое количество дворовых и общественных территорий в губернии удалось увеличить за счет экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур, и в результате объемы благоустройства составят 297 дворов и 181общественную территорию, - рассказала заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ирина Булгакова. - Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в области не первый год, поэтому муниципалитеты раньше по сравнению с предыдущими периодами начинают заниматься торговыми процедурами и формировать технические задания. Радует то, что работы завершаются до холодов, никто не ушел в зиму».Как отметила Ирина Булгакова, работа подрядчиков строго контролируется, в том числе и общественностью. Жители участвуют в приемке объектов. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Екатерины Гудзимы, представители Общероссийского народного фронта не раз указывали на недостатки нерадивым подрядчикам. Однако многое зависит и от самих жителей.«Создание партнерского взаимодействия властей и населения – это, пожалуй, одно из важнейших достижений проекта. Необходимо поддерживать отремонтированные площадки в должном состоянии, вовремя подавать сигналы, если что-то работает неисправно, а также бережно, по-хозяйски ухаживать. По проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонтируется множество площадок и общественных территорий, гражданская задача и ответственность – беречь то хорошее, что создается», - сказала она.Например, в этом году в Самаре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» кардинально преобразились Крымская площадь, сквер у собора в честь святых Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов. В Тольятти – завершают работу над Итальянским сквером. В Кинеле – дети успели оценить новый скейт-парк и игровую площадку с деревянным городком и парусником.Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ирина Булгакова также рассказала, что в 2020 году изменятся сроки подачи заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором Самарской область успешно себя проявляет на протяжении двух лет: «Конкурсанты 2020 года будут подавать заявки до 1 февраля 2020 года. И Минстрой Российской Федерации точно так же ускоряется в определении победителей. Победители будут оглашены до 1 марта. В этом году это было 1 мая.Соответственно, у всех муниципалитетов будет возможность чуть раньше начать проектировать, чуть раньше объявлять торги и начинать выполнять работы».Кроме того, в следующем году заявки на конкурс будут приниматься дважды. Так, до 1 ноября 2020 года малый город или историческое поселение может подать заявку, реализация которой в случае победы будет запланирована на два года вперед – 2021-2022 гг.«То есть можно будет замахнуться на более масштабные проекты, которые невозможно реализовать в рамках одного года, они будут реализованы в течение двух лет – это уже будут более масштабные, более насыщенные проекты и, наверное, более дорогостоящие», - прокомментировала Ирина Булгакова.По ее словам, города Самарской области готовы представить свои разработки на конкурс. «Правда, в конкурсе не смогут повторно принимать участие муниципалитеты - победители прошлого года», - пояснила заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской областиИрина Булгакова напомнила, что в ближайшее время начнется реализация проектов-победителей 2019 года в Кинеле, Отрадном, Сызрани и Жигулевске. Большую активность в выборе объектов благоустройства проявили жители муниципалитетов, а затем, по итогам их выбора, огромную работу проделали специалисты, трудившиеся над конкурсными проектами, - архитекторы, дизайнеры, социологи. К примеру, в Жигулевске будет реконструирован парк «40 лет ВЛКСМ». Как рассказал во время пресс-конференции заместитель главы Жигулевска Артур Маливанчук, в основу концепции обновленного парка положено несколько идей. Первая - создать территорию, максимально приближенную к естественной природной зоне. Следующая идея - сохранение наследия. Сегодня не все молодые люди знают, что такое ВЛКСМ. Малые архитектурные формы помогут визуально отобразить историю этой молодежной организации. И наконец, парк должен быть максимально доступным, в том числе и для маломобильных групп населения. Здесь предусмотрены организация спортивного комплекса, благоустройство берега озера и досуговой зоны. В планах - создать больше клумб различных форм, дорожек и площадок, передает пресс-служба облправительства.