Эксперты назвали самый вкусный квас
10 июня 2019 21:14
132
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Все участники тестов совершили одну и ту же ошибку — не указали информацию о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка представляет опасность для людей с непереносимостью, поэтому ее указание в маркировке — обязательно.
По результатам проверки самого высокого балла удостоился квас брендов «Русский дар» и «Очаковский». Они обладают полным вкусом, с тонами сброженного напитка.
Замкнул тройку лидеров «Никола» с кисло-сладким вкусом с тонами сброженного напитка. Однако аромат у него простой, с тонами ржаной корочки. Плюс к этому объемная доля этилового спирта — на верхней границе допустимого, а именно 1,2%.
Среднюю оценку получили квас «Лидский», «Вятский квас», «Суздальские напитки». Первый обладает чистым ароматом и вкусом, с хлебными тонами и кислинкой. «Вятский квас», который стал известен после пресс-конференции с президентом, обладает простым вкусом, с тонами сброженного напитка. Последний образец имеет простой вкус, с недостаточно чистым послевкусием.
Самую низкую оценку получил квас фирмы «Букет Чувашии». Причина — слащавый вкус и такой же простой аромат.
«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.
Фото: roscontrol.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июня 2019 23:14
Александр Хинштейн проинформировал о регионах, которые лидируют по количеству правильно ответивших участников – это Краснодарский край, Белгородская,... Социум
72
10 июня 2019 21:58
В парке открывается "Летний кинотеатр Радиолы". Социум
93
10 июня 2019 21:14
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский... Социум
131
Здравоохранение
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
138
10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
155
10 июня 2019 09:57
Ведомство призвало россиян изучать этикетку перед покупкой. Здравоохранение
185
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13818
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13906
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14108
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
239
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
226
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
240
Образование
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
167
10 июня 2019 11:57
В список базовых школ РАН вошли 5 учебных заведений региона. Образование
540
9 июня 2019 10:11
В ведомстве указали, что "никаких аномалий выявлено не было". Образование
361
Культура
10 июня 2019 20:48
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on. Культура
171
10 июня 2019 19:55
Академия Юрия Башмета - это мастер-классы, уроки и лекции для одаренных детей от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместные выступления мэтров... Культура
184
10 июня 2019 12:12
Она расположится на площади Славы. Культура
196
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14627
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14212
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
867
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1357
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
272
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
249
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
346
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
345
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
280
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
411
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
471
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
498
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
283
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
581
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
513
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
651
Мероприятия