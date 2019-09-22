Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

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"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов17 сентября, 12:58Он также добавил, что для многих из них это первое собственное жилье.Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Все квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой.Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за их героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство."Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте около 30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.