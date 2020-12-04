До 8 декабря продлён приём заявок на областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области 

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Приём заявок для участия в Областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, итоги которого будут традиционно подведены в январе будущего года в рамках Дня российской печати, продлён до 8 декабря (включительно).

К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 25 ноября 2020 года.

В 2020 году конкурс проводится по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», в двух категориях – «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

В конкурсе по направлению «Год памяти и славы» заявителями могут выступать как журналисты, единолично выдвигающие свою кандидатуру на участие в конкурсе, так и представители творческой группы СМИ, зарегистрированного на территории Самарской области (периодического печатного издания, Интернет-издания, лицензированной радиостанции или телеканала). Победители в обеих категориях данного направления определяются по 4 номинациям: «Гордость», «Героизм», «Память», «Уважение». Чтобы подать заявку на конкурс по направлению «Год памяти и славы», необходимо заполнить форму по ссылке.

В Конкурсе по направлению «Перемены заметны каждому» заявителями могут быть исключительно редакции СМИ также в двух категориях: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации». Победители в обеих категориях определяются по данному направлению в 3 тематических номинациях, отражающих цели реализации национальных проектов: «Качество жизни» (Демография/ Здравоохранение/ Образование/ Экология); «Качество среды» (Автомобильные дороги/ Жилье и городские пространства/ Магистральные инфраструктуры/ Культура); «Качество труда» (Малое и среднее предпринимательство/ Международное сотрудничество/ Цифровая экономика/ Наука/ Производительность труда и занятость). Чтобы подать заявку на конкурс по направлению «Перемены заметны каждому», необходимо заполнить форму по ссылке.

Подробнее с условиями подачи заявок и списком номинаций можно ознакомиться, прочитав Положение об областном журналистском конкурсе (в приложении к данному информационному сообщению: Положение об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, приложение №1 (письмо от редакции), приложение №2 (согласие на обработку персональных данных).