Дмитрий Азаров наградил ветеранов, военнослужащих и сотрудников МЧС СО

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В преддверии празднования 30-летия МЧС России Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым награждены ветераны, военнослужащие и сотрудники МЧС России.

Главой региона отмечен высокий профессионализм личного состава чрезвычайного ведомства и успешное выполнение поставленных задач по защите Самарской земли.

За заслуги в проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области и активную работу по поддержанию сил и средств аварийно-спасательных служб в постоянной готовности почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» награжден заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области) Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Григорьевич Чуйков.

За значительный вклад в дело обеспечения пожарной безопасности на территории Самарской области и самоотверженную работу по тушению пожаров и ликвидации их последствий присвоены почетные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области»:

- заместителю начальника службы пожаротушения Главного управления подполковнику внутренней службы Александру Сергеевичу Багрянцеву,

- ветерану МЧС России Быкову Николаю Николаевичу,

- помощнику начальника караула 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления старший прапорщик внутренний службы Сергею Сергеевичу Колесникову,

- ветерану МЧС России Кульбачному Владимиру Яковлевичу.

За заслуги в подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований присвоены почётные звания «Заслуженный спасатель Самарской области»:

- директору Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области Сергею Александровичу Дьякову,

- начальнику отдела по аттестационной работе спасателей и аварийно-спасательных формирований Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Владимиру Игоревичу Евдокимову,

- начальнику Волжского спасательного центра МЧС России полковнику Дмитрию Геннадьевичу Ильину,

- ветерану МЧС России Костикину Николаю Васильевичу,

- ветерану МЧС России Ксендзову Олегу Александровичу, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС