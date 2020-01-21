Дмитрий Азаров: "Уверен, что новые автомобили станут настоящими помощниками в работе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан СО"

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45 автомобилей марки Skoda приобретены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Автомобили помогут нести службу инспекторам ДПС. Еще 20 машин LADA Granta закуплено в рамках соглашения Правительства региона и МВД России – их получат участковые уполномоченные.Приветствуя полицейских, глава региона поблагодарил их за то, что они первыми приходят на помощь людям. «Недаром вас часто называют оперативниками, – отметил Дмитрий Азаров. – Уверен, что новые автомобили станут настоящими помощниками в работе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан Самарской области. Рассчитываю, что наша совместная работа будет способствовать повышению качества жизни людей».Губернатор отметил, что Правительство области активно сотрудничает с сотрудниками регионального главка по многим направлениям. «Мы совместно проводим массовые мероприятия, отвечаем за безопасность, здоровье, уровень жизни людей, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы продолжим поддерживать органы внутренних дел укреплением материально-технической базы, обновлять автомобильный парк. Уверен, что набранные темпы сохраним».Напомним, в 2019 году в рамках подписанного соглашения между Правительством области и Министерством внутренних дел страны, для сотрудников полиции был проведен капитальный ремонт трех зданий. Кроме того, была закуплена вычислительная и организационная техника, портативные ПЭВМ. «Все это позволяет более эффективно бороться с преступностью, обеспечивать безопасность и порядок, обеспечивать мир на нашей Самарской земле», – подчеркнул губернатор.Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников отметил, что по итогам прошлого года полицейские региона показали хорошие результаты: более, чем на 8 % снизилась аварийность дорог, сократилось число погибших. «Уверен, что с такими профессиональными сотрудниками и с новым служебным транспортом мы выполним все поставленные перед нами задачи», – считает руководитель главка.Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел переданные автомобили. По словам капитана полиции инспектора ДПС Дмитрия Михайлова, машина укомплектована всем необходимым оборудованием, есть даже специальная аптечка для оказания первой помощи при ДТП. «В нашей работе бывает всякое: случаются и дальние выезды, и даже погони. Поэтому очень важно, чтобы автомобиль был резвым и надежным, – пояснил инспектор полиции. – Новые машины этим требованиям соответствуют. От их колес не скроется не один преступник».Все машины прошли специальный отбор по техническим характеристикам. «Мощность двигателя 180 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 7 секунд, – отметил преимущество новых автомобилей начальник управления безопасности дорожного движения областного главка Юрий Некрасов. – Каждая машина оборудована системой видеофиксации. Установленные камеры записывают все, что происходит впереди, сзади и даже внутри полицейского автомобиля».Старший участковый уполномоченный Дмитрий Силантьев следит за порядком в поселке Шмидта. За годы работы он сталкивался с разными задачами – приходилось задерживать нарушителей, решать семейные конфликты, помогать лицам, освободившимся из заключения, адаптироваться к нормальной жизни. «Сегодня на вверенной мне территории проживает около 5 тысяч граждан. Протяженность главной улицы составляет 5 км. Проблема в том, что поселок изрезан массой переулков. Дома зачастую находятся в труднодоступных местах, поэтому наличие служебной машины – это огромное подспорье», – говорит участковый.Губернатор отметил, что совместная работа регионального Правительства и сотрудников полиции всегда приводит к успешным результатам. «Уверен, что все задачи, которые ставит перед нами Президент, Родина, общество, нам по плечу, мы с ними справимся», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.