Дмитрий Азаров: «Команда «iВолги» создает успешное будущее всего Приволжского федерального округа»
31 июля 2019 20:34
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Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что у «iВолги» большое будущее. «Форум по праву считается одним из самых популярных и востребованных молодежных слетов. И аппарат полпреда Президента РФ в ПФО и правительство Самарской области будут всячески его поддерживать и помогать. Но самое главное - это вовлеченность участников, их отношение к этому событию», - отметил Комаров. Среди особенностей нынешней "iВолги" полпред отметил возросшее число смен и тем для обсуждения.
Успешную эволюцию форума прокомментировал и глава региона Дмитрий Азаров.
«В этом году совместная командная работа с аппаратом полпреда Президента РФ в ПФО позволила провести определенную перезагрузку форума. Неслучайно он теперь называется «iВолга 2.0». Здесь стало больше пространства для творчества, еще больше возможностей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона также отметил, что самый главный эффект молодежного форума происходит тогда, когда его участники возвращаются в свои города, поселки и реализуют проекты. Причем не только свои, но и те, которые они взяли на вооружение в рамках форума, как лучший опыт других регионов.
«Сегодня эта большая команда «iВолги», которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создает очень успешное будущее Приволжского федерального округа, наших городов, наших сел, наших регионов», – подчеркнул губернатор.
Всего было поддержано 86 проектов на общую сумму более 17 млн рублей. Сюда входят средства Росмолодежи, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, Фонда президентских грантов, а также поддержка партнеров форума. По традиции одним из лидеров конкурсов стала Самарская область. Ее представители выиграли 14 грантов различной степени.
Тольяттинец Вячеслав Рябцов стал лучшим в смене «Молодежная команда страны». Его проект направлен на то, чтобы во дворах Тольятти создавались грамотные и активные группы жильцов. Они будут грамотно управлять финансами МКД, готовить проекты по благоустройству своей территории.
«Два года назад соседи попросили меня стать старшим по дому. Эти люди знают меня с детства и верят в мою честность. Сейчас мы вместе следим за порядком и благоустраиваем наш двор по программе «СОдействие», - рассказал Вячеслав. - Я хочу, чтобы и у других горожан появилась возможность и желание менять свою привычную жизнь».
Дебютант форума Артем Киселев из Самары уже 10 лет профессионально занимается обучением собак их владельцев. Проект кинологического центра «Псарь» молодой человек разрабатывал три года. «Это мой первый форум. Я шел к нему осознанно и тщательно готовил свою инициативу, - рассказывает Артем. – Основным профилем центра станет подготовка собак-спасателей на водах, а также собак-помощников для людей ОВЗ». Реализацию проекта Артем начал самостоятельно. Так, до конца года он «выпустит» первую группу из 10 четвероногих спасателей.
Участники из других регионов самарчанам не уступают. Так, гостья из Казани Диляра Залялиева выиграла 300 тыс. рублей на реализацию проекта «Доступные ноты». Он поможет незрячим музыкантам со всей страны получить современный нотный материал, напечатанный шрифтом Брайля.
«Во время учебы в музыкальной школе я столкнулась с тем, что имеющиеся в библиотеке брайлевские ноты не подходят мне по программе. А те произведения, которые мне нужно и хочется играть, просто отсутствуют в брайлевском варианте, - рассказала Диляра. Теперь я состоявшийся музыкант и хочу помочь тем, кто только пробует свои силы». На полученные средства девушка сможет арендовать специальный принтер и распечатать 60 томов доступных нот.
Еще одна обладательница гранта Наталья Луначева из Пермского края не скрывает слез. «Мы очень долго к этому шли, и даже здесь, на форуме, провели огромную работу, чтобы победить», - рассказывает девушка. Ее проект «Дорогами Верхнекамья» родился пять лет назад.
«Я хотела собрать информацию о деревне, где родилась моя бабушка, и сделала запрос в музей архивного дела. Оттуда ответили, что вообще не знают о существовании такого населенного пункта, рассказывает девушка. - Тогда я поняла что такой проект нужен не только пермякам – он нужен всей стране, где исчезают сотни деревень». Со своей командой девушка сняла уже 10 фильмов, посвященных истории заброшенных пермских деревень, судьбам их жителей, передает vkonline.ru.
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