Диетолог перечислил продукты, мешающие здоровому сну

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Как пояснил диетолог, в солодке — травянистом растении семейства бобовых — содержится много глицирризиновой кислоты. Это вещество повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.Кофеин стимулирует нервную систему и может вызвать бессонницу. Это вещество содержится не только в кофе, но и чае и различных энергетических напитках.Похожим образом действует и теобромин, который есть в составе темного шоколада.По словам эксперта, людям, страдающим бессонницей, можно попробовать отказаться от поздних ужинов, чтобы дать организму время настроиться на отдых.