День студента приглашают отметить в музее Эльдара Рязанова

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25 и 26 января с 10:00 до 18:00 вход в музей по студенческим билетам будет бесплатный. Более того, все эти дни у каждого обладателя студенческого билета есть возможность принять участие в Музейной лотерее и выиграть подарки от партнеров музея. Розыгрыш призов состоится в музее 26 января в 18:00. Имена победителей будут опубликованы в социальных сетях музея уже 27 января.Музейная лотерея в День студента – это реальная возможность выиграть билеты в кино и на каток, сертификат на посещение студии звукозаписи и многое другое.Также для студентов подготовили тест, пройдя который, можно представить себя на месте советского студента военных и послевоенных лет, каким был Эльдар Рязанов, обучаясь во Всесоюзном институте кинематографии. Тест будет доступен на странице музея в ВКонтакте.Напомним, уникальный музей Эльдара Рязанова - это пространство посвященное детству и творчеству легендарного режиссера, сочетает в себе классический музей и современные интерактивные технологии. В доме, где родился Рязанов и жил в Великую отечественную войну в эвакуации, отдельная комната посвящена жизни детей в тыловом Куйбышеве. Один из самых экспонатов - альбом куйбышевской школьницы, который она вела в 1943 - 1945 годах.Посетители могут увидеть гардероб Людмилы Гурченко, архив кино-фотодокументов. Позвонив по ретро-телефону, можно услышать живой голос Эльдара Александровича, читающего свои стихи. Или увидеть скромные наряды артистов Большого театра, эвакуированного в Куйбышев в годы войны. Эти спектакли юный Рязанов очень любил, и они нашли отражение в его фильмах, передает пресс-служба горадминистрации.