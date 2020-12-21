Чиновники Самары анонсировали планы по реконструкции улицы Дачной

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В Департаменте градостроительства Самары вновь подняли тему предстоящей реконструкции улицы Дачной. Там заявили, что город нацелен сделать все возможное, чтобы эта улица преобразилась комплексно и масштабно.

Также были озвучены и планируемые годы работ – 2021-2022. В 2021 году планируется провести проектирование документации и пройти государственную экспертизу.

Жители уже давно жалуются на плохое состояние проезжей части улицы Дачной. Реконструкция дороги неоднократно переносилась, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru