Чайхона-2019 в Самаре вошла в тройку самых интересных мест для посещения в России

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Об этом сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов на тооржественном открытии фестиваля, которое проходит в субботу, 5 октября, на площади Куйбышева.Гастрономический фестиваль объединил 21 страну.Здесь можно оценить блюда исламской кухни, приобрести продукты и товары Халяль.Глава областного Минпромторга также сообщил, что за первые два дня работы ярмарки фестиваль посетили более 20 тысяч человек, передает пресс-служба облправительства.