Более 70 предприятий подали заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»
12 сентября 2019 17:31
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Осмотр производственных линий показал большой потенциал для внедрения технологий бережливого производства. «Здесь мы увидели большое количество ручного труда. Современное производство с использованием ручного труда становится все менее актуальным. Благодаря инструментам бережливого производства, которые мы применяем в своей работе, мы с этой проблемой постараемся побороться», — прокомментировал руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Константин Пашутин.
Ранее фабрика «Сласти» стала резидентом Территории опережающего развития Тольятти. Сегодня на фабрике 350 рабочих мест, 13 производственных линий. А благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», здесь планируют модернизировать участок производства карамели.
Организация рабочего пространства по системе 5С, устранение лишних операций, которые не приносят прибыль и не добавляют ценности продукту, картирование – сбор информации по текущему состоянию производственного процесса и выстраивание эффективной модели, всё это предстоит сделать в ближайшее время экспертам – тренерам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. «Внедрение бережливого производства — достаточно длительный процесс, как минимум с этим предприятием мы будем работать достаточно плотно полгода, и где- то через 3 месяца мы сформируем цели, понятные для всех. Одна из целей – это сокращение времени протекания процессов», — озвучил план работы руководитель РЦК Константин Серов.
Благодаря участию кондитерской фабрики в нацпроекте, за 3 года производительность труда на предприятии должна быть увеличена на 30 % относительно базового показателя 2019 года. Эксперты РЦК помогут бесплатно сократить затраты и мобилизовать резервы для развития предприятия. В перспективе, как участник нацпроекта, фабрика сможет воспользоваться льготным займом от Фонда развития промышленности в размере до 300 миллионов рублей под 1% годовых на 5 лет.
Всего в Самарской области заявку на участие в нацпроекте подали 72 региональных предприятия. Реализация национальных проектов в субъектах РФ инициирована Президентом страны Владимиром Путиным. Говоря о необходимости увеличения производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе президент отметил: «Повышение производительности труда — это рост заработных плат, а значит и потребительского спроса, что, в свою очередь, является дополнительным драйвером для развития экономики».
В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что участие в нацпроекте позволит выбрать правильный вектор на пути опережающего развития региона, повысить не только производительность труда, но и уровень жизни жителей области.: «Главная цель всей этой нашей работы – повышение качества жизни людей, именно люди являются нашей главной ценностью. Чтобы двигаться к этой цели, создавать все условия для гармоничного развития каждого человека, общества в целом, нужна современная и конкурентоспособная экономика», передает пресс-служба облправительства.
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