Более 13,5 тонн макулатуры собрали в Самаре в ходе акции «Сдай макулатуру — сохрани лес» 

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В Самарской области объявили итоги эколого-благотворительной акции «Сдай макулатуру — сохрани лес», организатором которой выступил региональный оператор по обращению с ТКО.

Акция проходила с 7 по 23 октября на территории Самары. За это время поступила 81 заявка от жителей города, которые были готовы сдать ненужные картон, книги, журналы, газеты, офисную бумагу. Экомобиль регионального оператора «ЭкоСтройРесурс» выезжал по адресам за любым объёмом сырья.

В акции приняли участие 33 детских сада, 4 школы, 1 вуз, 11 коммерческих организаций, 32 заявки поступило от жителей Самары.

Всего было собрано более 13,5 тонн макулатуры! Кипы газет, ненужных документов, неактуальных книг, старая периодика могли просто оказаться на полигоне, а ведь это ценное вторсырье. Переработка макулатуры не только сокращает количество мусора, но и сохраняет деревья от вырубки.

Напомним, сохранение лесов – одна из приоритетных задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе реализация нацпроекта находится под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

Это уже третья акция, которую проводит «ЭкоСтройРесурс». За все время региональному оператору удалось собрать более 47 тонн макулатуры. Все вырученные после сдачи сырья на переработку средства идут на благотворительность. Региональный оператор оказывает адресную помощь самарскому пансионату для детей-инвалидов. По итогам прошлых акций была приобретена мягкая мебель, напольные маты и специализированное питание для малышей, а также был организован вкусный и весёлый праздник в День защиты детей, передает пресс-служба облправительства.