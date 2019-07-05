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Новости /  Общество /  Социум  

Безопасность Грушинского фестиваля обеспечивают пожарно-спасательные подразделения СО

5 июля 2019 20:10
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Организовано круглосуточное дежурство сводной группы, состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп ГИМС.
С 4 по 7 июля в п. Прибрежный на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) Самарской области проходит 46 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Самарской области и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия Главное управление переведено в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

На площадке проведения широкомасштабного мероприятия организовано круглосуточное дежурство сводной группы, состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп ГИМС. На обеспечение безопасности всего задействовано 23 чел. и 11 единиц пожарно-спасательной и патрульной техники.

В Главном управлении создана рабочая группа по обеспечению безопасности участников и гостей фестиваля, сотрудниками надзорной деятельности регулярно проводится разъяснительная работа с прибывающими гражданами о запрете разведения костров в период особого противопожарного режима.

Фестиваль с массовым пребыванием людей проводится на территории, граничащей с лесными массивами, сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области оказывают активное содействие в обеспечении безопасности при его проведении. Инспекторами государственной инспекции по маломерным судам проводится патрулирование акватории в районе проведения фестиваля, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото:    пресс-служба облМЧС
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