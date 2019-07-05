Безопасность Грушинского фестиваля обеспечивают пожарно-спасательные подразделения СО
5 июля 2019 20:10
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В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Самарской области и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия Главное управление переведено в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
На площадке проведения широкомасштабного мероприятия организовано круглосуточное дежурство сводной группы, состоящей из пожарно-спасательных, поисково-спасательных подразделений, патрульных групп ГИМС. На обеспечение безопасности всего задействовано 23 чел. и 11 единиц пожарно-спасательной и патрульной техники.
В Главном управлении создана рабочая группа по обеспечению безопасности участников и гостей фестиваля, сотрудниками надзорной деятельности регулярно проводится разъяснительная работа с прибывающими гражданами о запрете разведения костров в период особого противопожарного режима.
Фестиваль с массовым пребыванием людей проводится на территории, граничащей с лесными массивами, сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области оказывают активное содействие в обеспечении безопасности при его проведении. Инспекторами государственной инспекции по маломерным судам проводится патрулирование акватории в районе проведения фестиваля, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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