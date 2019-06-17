Александр Хинштейн и Виталий Шулика проверили состояние районных отделов полиции в Самаре

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Депутат Государственной Думы РФ по 158 избирательному округу по Самарской области Александр Хинштейн пригласил заместителя министра МВД России в некоторые районные отделы полиции Самары, чтобы показать, в каком состоянии находятся отделы, в каких условиях трудятся сотрудники полиции и что видят самарский граждане, обращаясь за помощью в полицию.Яркий пример — здание Ленинского РОВД в Самаре на Никитинской, 73 А. Оно было построено не так давно, в 1995 году. Еще 30 лет назад оно считалось современным и благоустроенным.В нем могли свободно размещаться все службы и отделения милиции. Однако, здание выполняло функции не только районного масштаба. В нём размещались подразделения регионального управления МВД РФ по Самарской области.Сегодня все 7 этажей здания нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо полностью переоборудовать противопожарную систему, поменять проводку, произвести ремонт стен, лестничных маршей, заменить напольное покрытие.Заместитель министра МВД РФ, обойдя все этажи здания, признал необходимость ремонта. Вместе с депутатом Государственной Думы РФ Александром Хинштейном и руководителем Главного Управления МВД РФ по Самарской области генералом-лейтенантом полиции Александром Винниковым они пришли к выводу, что ремонт зданию необходим. И начать нужно с обновления проектно-сметной документации, просчитать оптимальные затраты, обеспечивающие полноценный ремонт здания Ленинского РОВД Самары.Депутат ГД РФ Александр Хинштейн намерен проверить состояние всех районных отделов 158 избирательного округа по Самарской области и изменить состояние районных отделов полиции в своем избирательном округе.Фото: