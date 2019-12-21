В Самаре увековечат вальс "На сопках Манчжурии"
21 декабря 2019 10:40
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Руководитель рабочей группы по установке скульптурных композиций на территории Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание рабочей группы. Члены этой группы, куда вошли архитекторы, представители общественности, журналисты, историки, скульпторы, неформально называют её «КультСамара».
Заместитель председателя рабочей группы, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, отмечая в повестке вопрос о «брендировании» и названии группы, которое характеризовало бы её деятельность, предложил уже известное, по его выражению, «намоленное» название «КультСамара» оформить в бренд. Ведь именно на совещаниях комитета «КультСамара», который существовал в городе с 2012 года, рождались успешные и уже реализованные проекты, такие как «Красноармеец Сухов», «Буратино», «Юрий Деточкин», «Бравый солдат Швейк», «Бурлаки на Волге», «Дядя Степа». Проект 2019 года — памятник Дмитрию Шостаковичу, работы Зураба Церетели уже принимался рабочей группой по установке скульптурных композиций на территории Самарской области, но на принципах, заложенных комитетом «КультСамара» и теми же экспертами.
И все же решение вопроса о брендировании и новом названии рабочей группы перенесен председателем на январь. Представители городов области пожелали вынести на обсуждения свои названия, которые не так явно подчеркивали бы приоритет Самары перед другими городами региона, сообщается на сайте Хинштейна.
Наряду с предложением о названии рабочей группы «КультСамара», Александр Хинштейн озвучил еще одно: «Предлагается создать самостоятельный cайт о деятельности рабочей группы, о проектах, предлагаемых в качестве инициатив, с возможностью обратной связи с жителями и голосования за эти проекты. Техническое задание разработано. Главная страница сайта должна включать ленту новостей, фотографии объектов (памятников, скульптурных композиций) с возможностью ставить лайки за эти объекты. Они покажут популярность наших проектов и симпатии граждан. Также на сайте должно быть размещено Положение о деятельности рабочей группы и её составе. Было бы целесообразно на сайте размещать тесты с вопросами об истории Самарского края». Члены комитета приняли предложение Александра Хинштейна, посчитав его необходимым для дальнейшей деятельности и популяризации работы группы.
Эксперты комитета на совещании рассмотрели сразу несколько инициатив: о формировании реестра выдающихся личностей, связанных с Самарской областью в целях увековечения их памяти; об установке скульптурной композиции посвященной «Семье» на территории микрорайона «Южный город». Было выслушано предложение по установке скульптурной композиции «Аленький цветочек» в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской (напротив «Музея Модерна»), об открытии конкурса на создание скульптурной композиции «На сопках Манчжурии», которая будет установлена на территории Струковского парка, а также о создании проекта «Аллея Полководцев» на площади Славы и благоустройства территории парка «Солдатский лес» в Новокуйбышевске.
Многие инициативы, которые эксперты рассмотрели на заседании рабочей группы, были представлены депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном, например, установка скульптурной композиции «Аленький цветочек» скульптора Ивана Мельникова.
Предполагаемое место установки: на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе. Напротив музея Модерна. Три варианта проекта, предложенные на рассмотрение рабочей группы, убедили в том числе и председателя, губернатора Дмитрия Азарова в необходимости её установки. Детали благоустройства территории, местоположение, соответствие памятника контексту среды, а также пожелания жителей близлежащих домов будут обсуждаться дополнительно, на январском заседании. В протокол заседания был внесен срок установки скульптуры «Аленький цветочек» — 2020 год. День города.
Также было решено оформить инициативу Александра Хинштейна о создании скульптурной композиции «На сопках Манчжурии». Но прежде чем объявить конкурс, члены рабочей группы должны были определиться с точным местом установки скульптуры: внутри или снаружи парка. Эксперты и председатель приняли за основу предложение Александра Хинштейна об объявлении открытого конкурса на создание скульптуры «На сопках Манчжурии», однако, местоположение на заседании не определили.
Дмитрий Азаров также установил срок проработки этого вопроса — месяц.
Самый свежий и быстро обретающий реальные черты проект представил общественным экспертам Александр Хинштейн:
«В следующем году предлагается установить бюсты шести маршалам Советского Союза на Аллее Поководцев. Мы исходим из того. что все шесть маршалов, каждый из них проходил службу на территории нашего города в различные периоды времени. Эта инициатива была высказана изначально общественными организациями, в частности, общественным советом «Герои земли Самарской». Идея получила более глубокое звучание. На территории города Куйбышева в разные периоды времени проходили службу маршалы Советского Союза, полководцы победы: маршал Александр Михайлович Василевский, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, маршал Борис Михайлович Шапошников, маршал Родион Яковлевич Малиновский, маршал, Герой Советского Союза — Василий Данилович Соколовский, маршал Андрей Иванович Ерёменко и командующий Приволжским Военном округом маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков. Городу предложено разместить аллею (в качестве основного варианта) на площади Славы. С Российским военно-историческим обществом я этот вопрос проработал. Они включают финансирование шести бюстов маршалов для их установки в Самаре в свои программы. Наша задача – завершить все работы до 9 Мая 2020 года».
Глава Самары Елена Лапушкина в качестве места для Аллеи Полководцев предоставила на обсуждение общественных экспертов сразу три варианта. Мнения экспертов разделились. Александр Хинштейн, изучив все три площадки непосредственно на месте, пришел к выводу, что самым почетным, красивым, а главное – наполненное героическим смыслом и российским духом может стать место на безымянной аллее на площади Славы: от вечного огня — к храму Георгия Победоносца. Шесть гранитных бюстов полководцев победы, по его мнению, должны появиться именно там.
Единодушно и с интересом эксперты рабочей группы приняли идею, озвученную главой города Новокуйбышевска о создании на территории Новокуйбышевска парка Солдатский лес. Точнее, превращения из заброшенного, полукриминального леса – в полноценный парк. Главное, подчеркнул глава Новокуйбышевска Сергей Марков, не скульптурная композиция, а благоустройство территории. Оно первично. Название Солдатский лес имеет историю, которую горожане не хотят утратить, дав ему другое имя. Солдатским лесом зеленая часть Новокуйбышевска стала в 1952 году, до этого там стояла воинская часть зенитчиков, охранявших железную дорогу и Куйбышев от вражеской авиации. С тех пор, как воинское подразделение, ликвидировалось, лес не убирался и не благоустраивался.
На одном из личных приемов граждан в Новокуйбышевске, к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну, в чей избирательный округ входит Новокуйбышевск, пришла группа общественников с просьбой вмешаться в проблему и поддержать жителей в их намерении создать на территории заброшенного леса, превращающегося в свалку, парк. Экологически неблагополучному Новокуйбышевску зеленая зона жизненно необходима. Александр Хинштейн поддержал жителей. Ему удалось убедить не только городские власти заняться этой территорией, но и Российское военно-историческое общество (РВИО) выделить деньги на установку памятника Советскому солдату. Ведь именно этот образ является главным в истории этой зеленой зоны. Главным он должен и остаться. В новых формах — для молодого поколения новокуйбышевцев. Экспертов убедило наличие аутентичных блиндажей и других объектов, которые удалось сохранить с времен войны на территории Солдатского леса. К 9 маю 2020 года обновленный, благоустроенный Солдатский лес должен открыть свои лесные тропинки для всех желающих.
Все нерешенные и нуждающиеся в проработке вопросы по установке памятников и скульптурных композиций будут решены на январском заседании рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области («КультСамара»).
В своем твиттер-аккаунте Александр Хинштейн, как итог встречи, утвердительно сообщил: «Провели рабочую группу по установке скульптурных композиций. В 2020 в Самаре появятся памятники Аксаковым и «Аленькому цветочку»,«На сопках Маньчжурии», аллея Маршалов Победы; в Новокуйбышевске — памятник Советскому солдату. Как всегда — все средства из внебюджетных источников».
"Надеюсь, уже к лету «Сопки» навсегда будут увековечены у Струкачей. Спонсорские средства я нашёл. Уже несколько лет в Самаре проходит парад духовых оркестров «По главной улице с оркестром». В этом году постараемся сделать его ещё масштабнее, приурочив к открытию скульптурной композиции «На сопках Маньчжурии», - пишет депутат в своем твиттере
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