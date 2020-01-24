Стоимость кружки пива на стадионах составит 300 рублей
24 января 2020 12:58
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Авторы законопроекта о продаже пива на стадионах перенесли планируемый срок старта реализации алкогольных напитков с весны 2020 года на начало нового сезона РПЛ. Редакция «РБ-Бизнес» – о том, что предстоит сделать властям и сколько может стоить кружка пенного во время матча.
Законопроект, разрешающий продажу пива и пивных напитков на территории спортивных объектов во время мероприятий, был внесен в Госдуму в июле 2019 года депутатами Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым. На старте рассмотрения законопроекта Лебедев рассказывал «РБ-Бизнес», что продажи пива на стадионах могут начаться уже весной 2020 года. Однако из-за более долгого, чем предполагалось ранее, рассмотрения документа, ориентировочные сроки перенеслись на начало сезона 2020/21.
«Мы ожидаем, что на третьей рабочей неделе февраля мы выйдем на процедуру второго чтения. Третье чтение возможно на следующий день. Затем – процедура одобрения Советом федерации и подписание закона президентом России. После этого начнутся переговоры РФС с пивными компаниями. Это займет около месяца. К майским праздникам все может быть утверждено, но окончательно РФС разрешит продажу пива на стадионах уже со следующего сезона», – рассказал «РБ-Бизнес» Игорь Лебедев.
Он также допустил, что в результате принятия этого закона у РФС может появиться новый спонсор из категории пивных компаний.
С момента запрета на рекламу пива производители этого напитка почти полностью отказались от спонсорства в спорте. Чемпионат мира стал исключением, так как реклама спонсоров турнира была требованием ФИФА. Сейчас единственная спортивная организация, которую спонсирует пивная компания – Олимпийский комитет России, заключившая контракт с «Балтикой», входящая в структуру датской Carlsberg Group.
Ранее сообщалось, что доходы от продажи пива на стадионах могут составить от 1,5 до 4 млрд рублей не уточнив, как именно производились эти прогнозные расчеты. Свищев рассказал «РБ-Бизнес», что базой для расчета стала посещаемость матчей РПЛ, а также опрос о количестве потенциального приобретения пива на арене.
Он отметил, что прогнозы строились исходя из того, что стоимость одной кружки пива составит 300 рублей. Он отметил, что эта стоимость – меньше, чем во время Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году (350 рублей). Порог крепости пива на стадионах в России составит 5% этилового спирта.
Фото pixabay.com
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