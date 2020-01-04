ГИБДД Самарской области уведомляет о графике приема граждан

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Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности в период празднования новогодних праздников будет осуществляться во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 31 декабря 2019 года, а также 3 и 8 января 2020 года в режиме полного рабочего дня.Выдача Информационным центром ГУ МВД России по Самарской области справок о наличии (отсутствии) судимости переносится с 31 декабря 2019 года на 6 января 2020 года и будет осуществляться с 10.00 до 13.00. Дополнительно в праздничные дни прием будет осуществляться также 8 января 2020 года с 10.00 до 13.00.Начиная с 9 января 2020 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы указанных подразделений.