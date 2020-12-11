4 школы из Самарской области стали партнерами Музея Победы

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4 школы из Самарской области присоединились к долгосрочной программе «Школьный музей Победы», предложенной Музеем Победы.

Это Музей боевой славы 3-ей Гвардейской танковой армии имени Дважды героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко Государственного автономного общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)», Школьный музей боевой и трудовой славы «Память» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 4 г.о. Чапаевск, Школьный историко-краеведческий музей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа им. Н.С. Доровского с. Подбельск, Историко-краеведческий музей «Память» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №60».

Партнерами Музея Победы с 1 сентября стали 286 школ из 53 регионов России. Всего же с момента запуска программы в проект вошли 936 школьных музеев из 81 региона страны.

Самым активным регионом стала Пензенская область – 36 учебных заведений области выразили желание стать партнерами главного военно-исторического музея страны. Из Тюменской области подали заявки 30 школ, и 20 – из Москвы.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны.

Для участия в программе необходимо с 1 декабря 2020 года до 15 февраля 2021 года заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.