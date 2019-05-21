1 июня в Самаре пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка

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В этом году на «Зеленом марафоне» участники смогу пробежать: традиционные 4,2 километра и 10 километров. Также пройдет специальный детский забег на 500 метров.Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки от партнеров марафона с конкурсами и подарками. 1 июня – День защиты детей, для юных марафонцев и гостей организаторы подготовили массу развлечений. А завершит семейный праздник совместный запуск воздушных змеев.Электронная регистрация на марафон открыта на сайте greenmarathon.ru до 27 мая. Также регистрация возможна на месте проведения забега.Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное, при получении стартового номера нужно только предъявить оригинал медицинской справки.7:00 – открытие регистрации участников;8:30 – разминка на 10 км;9:00 – старт забега на 10 км;10:30 – разминка на детские забеги;11:00 - старт детских забегов;11:30 – разминка на 4,2 км;12:00 – старт забега на 4,2 км;13:30 – закрытие мероприятия и совместный запуск воздушных змеев.