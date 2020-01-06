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Новости /  Общество /  Социум  

6 и 7 января в Самарской Олимпийской Деревне: игра в снежки, веселые игры и молодецкие забавы

6 января 2020 16:12
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Сегодня в Самарской Олимпийской Деревне играли в волейбол на снегу.
6 января в Самарской Олимпийской Деревне играли в «снежку». Сегодня в Самарской Олимпийской Деревне играли в волейбол на снегу. Организовали и провели игру в «снежку», как сами игроки называют снежный волейбол, лучшие тренеры Самары:

- Литвинова Евгения, основатель и тренер любительской взрослой школы волейбола SamaraVolley / Волейбол в Самаре и СО;
- Долгих Вадим - бронзовый призёр Финала чемпионата России 2019 по снежному волейболу.

Дети с радостью учились подавать, принимать пас и с интересом слушали комментарии тренеров. Далее гостей ждут:⠀

17:00 - Фан-аттракцион «Рогатка».
19:00 - Детская дискотека.
20:00 - Живой концерт группы «Holidayz».

7 января Самарская Олимпийская Деревня приглашает самарчан, жителей и гостей губернии на “Рождественские празднества”.

Хороводы, веселые игры и молодецкие забавы, ряженые, ходули и потешные бои!  Праздник для всех возрастов в народном колорите – отличная возможность поближе познакомиться с традициями России!  Яркие эмоции, искреннее веселье и красочные воспоминания гарантированы!

Стартуем в 12:00 - в это время начнется уже полюбившийся гостям парка праздничный интерактив для детей.

В 14:00 около Главной сцены состоится энергичная тренировка, которую проведет самарский зал функциональных тренировок “Гвардия”. У каждого будет возможность попробовать свои силы в спортивных состязаниях.

А в 17:00 стартует праздничная концертная программа на Главной сцене и интерактивный фан-аттракцион “СуперСани”, в котором гости площадки смогут собрать свои собственные уникальные сани, украсить их, а потом проехать на них. Цель - сделать это быстрее остальных команд.

Праздничное настроение будет поддерживать электро-фолк-команда NeZabava – один из ведущих коллективов Самары, который вживую исполнит
популярные народные песни в современной обработке. Живое звучание, профессиональный вокал, шикарные костюмы оставят неизгладимое впечатление у зрителей и слушателей!

А в 20:00 на сцену выйдет легендарная казанская группа “Волга-Волга”, которая веселит слушателей больше 20 лет, и делает это с большим успехом! Группу любят все, от таксистов до КВНщиков, потому что их выступления - это настоящий музыкальный стендап, который точно повысит настроение каждому! 

Концерт продлится до 22:00. Добро пожаловать!

Самарская Олимпийская Деревня находится рядом со стадионом “Самара Арена”. Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться, передает пресс-служба облправительства.
 
Вход свободный | Площадки бесплатные | 0+ 
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Комментарии


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