Вниманию самарцев: 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год

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Администрация городского округа Самара информирует о том, что срок уплаты имущественных налогов, взимаемых с физических лиц за 2018 год на основании налогового уведомления налогового органа, установлен не позднее 2 декабря 2019 года.В электронной форме налоговые уведомления получают пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц". Также с помощью личного кабинета можно оплатить налоги, не выходя из дома, а при наличии неточностей в уведомлении – сообщить об этом в налоговый орган в онлайн-режиме.Граждане, не подключенные к данному сервису, получают налоговое уведомление по почте по адресу постоянной регистрации. Уведомления не направляются, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, а также если гражданин освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы.Необходимо обратить внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:- начисление пеней;- привлечение к ответственности в виде штрафа;- взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.Если у Вас есть имущество, которое облагается налогом, но Вам не пришло в срок налоговое уведомление, можете обратиться в налоговую инспекцию и уполномоченный МФЦ, или же направить заявление об этом через "Личный кабинет налогоплательщика" или с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России".С информацией по налоговым ставкам и льготам, действующим в регионе, можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).