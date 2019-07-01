В Самарской области формируется цифровое будущее страны
1 июля 2019 10:07
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Конкурс «Цифровой прорыв» проводится впервые, в рамках поручений Президента России Владимира Путина и реализации национальных проектов. Его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей», которая проводит несколько конкурсов («Лидеры России», «WorldSkills-Russia» и др.).
Главная цель проекта «Цифровой прорыв» - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.
На торжественной церемонии открытия конкурса и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов зачитал приветственный адрес Губернатора региона Дмитрия Азарова. «Каждый из вас успешно справился с отборочными испытаниями, а значит, уже одержал важную победу. Пусть конкурс станет еще одной важной ступенью развития ваших профессиональных навыков. Очевидна колоссальная значимость цифровых технологий в сегодняшней экономике, социальной сфере, в жизни современного общества в целом. То, чем вы занимаетесь, в чем совершенствуетесь благодаря конкурсу, крайне важно. Высокие технологии не только характеризуют настоящее, они формируют, буквально создают будущее», - говорится в обращении Губернатора.
Участников, экспертов и гостей конкурса приветствовали также первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Виктор Кузнецов, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, врио заместителя председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, руководитель всероссийкого конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина.
Региональный этап конкурса проводится в формате хакатонов – ограниченных по времени соревновательных мероприятий. Все участники делятся на команды, в каждой из которых есть менеджер (экономист), дизайнер и 2-3 программиста. Каждая команда в течение 36 часов должна разработать прототип программного продукта в одной из категорий: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги. Команды не только выполняли задание, но и готовили его презентацию для профессионального жюри.
В Самаре в конкурсе участвовали одновременно около 30 команд, более 130 человек. Всего же для участия в конкурсе «Цифровой прорыв» по Российской Федерации было подано почти 66,5 тысяч заявок, из них в очный тур прошли 19,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба облправительства.
Финал конкурса состоится 20-22 сентября 2019 г. Победители конкурса получат: денежный приз в размере 500 000 рублей на команду; предложения о работе от ведущих компаний; грант на реализацию проекта от Фонда содействия инновациям.
«Проведение очного этапа конкурса в Самарской области для нас большая честь. Это, в том числе, признание действий, которые совершают Губернатор и Правительство региона для того, чтобы вырастить кадровый резерв. Прекрасно, что в стенах Самарского государственного экономического университета сегодня собралось так много молодых, амбициозных, талантливых, замотивированных ребят, готовых и способных придумать что-то принципиально новое и прорывное. Информатизация, цифровые решения - это то, что, безусловно, способно стать мощным драйвером для развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Уверен, что если не все, то многие проекты, рождённые в рамках конкурса, повысят качество жизни в нашей области, принесут комфорт и благополучие всем жителям региона», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
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