В Самаре заработала новая судебная инстанция — 6-й Кассационный суд общей юрисдикции
1 октября 2019 10:48
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Идея создания 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции окружного подчинения была обнародована осенью 2016 года на одном из пленумов Верховного суда РФ. За основу реформирования взяли схему построения арбитражных судов, которая успешно работает уже не первый год. Изначально Самара в список городов, где должны были расположиться окружные суды, не попала, но затем все изменилось и в нашем регионе прописался 6-й кассационный суд. Основная задача нового суда — пересматривать судебные решения, принятые в Башкирии, Татарстане, Республике Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях.
Под новую инстанцию предполагалось отвести масштабный недострой Дома правительства на Крымской площади. Под проект не только реанимировали законсервированную несколько лет назад 21-этажную стройку, но и начали могучую реновацию окружающих дворов и дорог, включая саму площадь. Впрочем, к сроку начала работы нового суда строители не успели, и ведомству пока придется расположиться в бывших зданиях Ленинского (уголовная коллегия) и Железнодорожного (гражданская и административная коллегии) судов.
Председателя в тот момент несуществовавшему суду нашли еще прошлой осенью — им стал Александр Ефанов (на фото), который после истечения сроков его полномочий на посту председателя 11-го апелляционного арбитражного суда успел поруководить Самарским областным арбитражем. Прошли согласование кандидатуры двух его замов — это судья Верховного суда Республики Татарстан Радик Габдуллин и председатель Кировского райсуда Самары Алексей Жарков (назначение пока получил только он).
Самым острым вопросом длительное время оставался кадровый — в новый суд требовалось набрать 108 судей, не считая председателя и 4 его замов (всего 113 кандидатур). Для того чтобы считать суд сформированным и он мог начать работу, процедуру назначения должны пройти не менее половины от установленной штатной численности судей, то есть минимум 57 человек. И этот рубеж успешно преодолен до начала работы 6-го кассационного суда, который будет самым большим по численности судей.
Последнее назначение в 6-й кассационный суд датировано августом 2019 года, сейчас судьями нового ведомства официально значатся 74 человека, 40 из которых — выходцы из судов Самарской области. 22 судей новой инстанции перешли под крыло г-на Ефанова из Самарского областного суда, пишет СО ОНЛАЙН.
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