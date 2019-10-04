В Самаре сотрудникам Росгвардии торжественно вручили сертификаты на покупку жилья

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Решение жилищных вопросов является одним из важных направлений в социальной политике Росгвардии. Руководство ведомства использует все возможности для максимального удовлетворения потребностей личного состава в улучшении условий жизни и быта.Для сотрудников и военнослужащих разработано несколько вариантов обеспечения жильем. Получение единовременной социальной выплаты на приобретения жилья – один из алгоритмов, направленных на решение жилищного вопроса сотрудников силовой структуры. Торжественная церемония вручения сертификатов на получение таких выплат состоялась в Управлении Росгвардии по Самарской области.- Приобретение собственного жилья - это новый этап в жизни каждого человека, - отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. - Не будем скрывать, участники сегодняшней церемонии достаточно долго ждали этого дня. И для них сегодня настоящий праздник. От имени сотрудников Управления примите наши сердечные поздравления. Искренне желаю счастья и от всей души надеюсь, что со временем мы сможем решить жилищный вопрос каждого нашего сотрудника и военнослужащего.Счастливыми обладателями сертификатов стали десять сотрудников Управления, которые служат во вневедомственной охране, лицензионно-разрешительной системе и специальных подразделениях, сообщает пресс-служба ведомства.