Самарцам покажут детенышей скатов с ядовитым шипом на хвосте
24 ноября 2019 12:19
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28 ноября в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 13.00 состоится знакомство с детенышами глазчатого хвостокола!
11 сентября в Самарском зоопарке родились 5 детенышей ската -глазчатого хвостокола! Это второй приплод, который удалось получить от образовавшейся пары. Напомним, что скаты-хвостоколы появились в коллекции зоопарка в 2011 году. Зав. отделом «Акватеррариум» Балтушко Андрей Маркович расскажет посетителям об особенностях поведения и содержания в неволе этих удивительных рыб, и проведет показательное кормление.
Хвостоколы являются близкими родственниками акул и свое название получили из-за наличия на хвосте острого шипа. Конец такого шипа очень острый и грубо зазубрен с двух сторон. Шип у крупных особей может достигать в длину 30 см. Яд скатов-хвостоколов очень токсичен!
Строение ядовитого шипа можно будет рассмотреть в подробностях под бинокуляром.
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Комментарии
Социум
24 ноября 2019 13:41
Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благодарю вас за ваш самоотверженный труд, весомый вклад в настоящее и будущее родного края, страны в целом. Социум
81
24 ноября 2019 12:19
Строение ядовитого шипа можно будет рассмотреть в подробностях под бинокуляром. Социум
133
24 ноября 2019 10:45
Бесплатная баня, чай и обед:ждут гостей. Социум
186
Здравоохранение
24 ноября 2019 14:15
Кроме того, их можно использовать как маски, а также компрессы для лечебного эффекта. Здравоохранение
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22 ноября 2019 12:09
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
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21 ноября 2019 22:40
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