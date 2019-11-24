Самарцам покажут детенышей скатов с ядовитым шипом на хвосте

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28 ноября в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 13.00 состоится знакомство с детенышами глазчатого хвостокола!11 сентября в Самарском зоопарке родились 5 детенышей ската -глазчатого хвостокола! Это второй приплод, который удалось получить от образовавшейся пары. Напомним, что скаты-хвостоколы появились в коллекции зоопарка в 2011 году. Зав. отделом «Акватеррариум» Балтушко Андрей Маркович расскажет посетителям об особенностях поведения и содержания в неволе этих удивительных рыб, и проведет показательное кормление.Хвостоколы являются близкими родственниками акул и свое название получили из-за наличия на хвосте острого шипа. Конец такого шипа очень острый и грубо зазубрен с двух сторон. Шип у крупных особей может достигать в длину 30 см. Яд скатов-хвостоколов очень токсичен!Строение ядовитого шипа можно будет рассмотреть в подробностях под бинокуляром.