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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские судебные приставы проверили 659 транспортных средств

21 мая 2019 10:41
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Самарские судебные приставы проверили 659 транспортных средств
В рамках акции «Мобильного розыска» судебные приставы окончили 73 исполнительных производства на сумму более 330 тысяч рублей.

Судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области в рамках масштабной акции «Мобильный розыск» проверяли транспортные средства на парковках офисных, торговых и культурно-развлекательных центров, авто и железнодорожных вокзалов. В ходе акции были проверены госномера 659 транспортных средств. Среди автовладельцев были обнаружены граждане, задолжавшие за нарушение ПДД, не исполнившие кредитные обязательства, не оплатившие вовремя налоги и не погасивших задолженности за услуги ЖКХ. В результате рейда судебными приставами-исполнителями окончено 73 исполнительных производства на общую сумму свыше 330 тысяч рублей.
Водителям, которых на месте застать не удалось, судебные приставы оставили на лобовом стекле памятки, информирующие о проведении акции и необходимости оплаты задолженности.

Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения. Оно позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.
В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники были осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить с помощью онлайн-ресурсов без комиссии. В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.
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