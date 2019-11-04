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Новости /  Общество /  Социум  

Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой

4 ноября 2019 13:12
348
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
Многие зрители оценили старания певицы.

Российская певица Алла Пугачева попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой на своем концерте в Минске. Видео момента опубликовали в соцсетях зрители.

Волочкова стала специальным гостем вечера и поучаствовала в одном из номеров артистки на сатирическую песню «Счастье напоказ».

Во время выступления балерина продемонстрировала свою растяжку в вертикальном шпагате, а Пугачева попыталась скопировать ее движения, пишут "Известия".

Многие зрители оценили старания певицы, некоторым выступление не понравилось.

«Мне что-то этот номер непонятен... Что этим хотели сказать? А Волочкова, видно, так и не поняла, зачем и почему на самом деле ее туда позвали», — написал один из пользователей.

Напомним, 2 ноября Алла Пугачева, повторившая в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, сообщила, что не вернется на сцену до следующего, 80-летнего, юбилея.

Фото: скрин видео из инстаграма  felixgrozdanov
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Комментарии



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