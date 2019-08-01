Прокуратура заставит администрацию Чапаевска оградить детей от опасности

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Чапаевска, обеспокоенные тем, что на крыше заброшенной пожарной части играют дети. Как оказалось, здание давно является бесхозным. Дом исключили из реестра муниципальной собственности, в связи с чем второй этаж снесли.-Здание надо снести или хотя бы огородить так, чтобы у детей не было возможности устраивать на краю крыши опасные игры, иначе может произойти трагедия, за которую непонятно кто будет отвечать, - возмутились жители Чапаевска.-По факту выявленных нарушений, а также с целью принятия мер по ограничению свободного доступа в полуразрушенное здание прокуратурой города в адрес главы г.о Чапаевск внесено представленное об устранении нарушений гражданского законодательства, - сообщил «Гражданскому патрулю» заместитель прокурора Чапаевска Сергей Енякин.