Проект Самарской области вышел в финал конкурса «Мой проект – моей стране»

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Объявили победителей конкурса Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!». Награждение прошло 1 ноября 2019 года в Москве в рамках итогового форума «Сообщество».«Мой проект — моей стране!» — ежегодный конкурс Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской активности.Цель конкурса — выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.Алексей Транцев из Самарской области с проектом «Инклюзивный городок молодёжного форума iВолга» вышел в финал конкурса и стал победителем в номинации «Молодёжная политика и поддержка молодёжных инициатив».Инклюзивный городок — это экспериментальная социальная площадка по включению молодежи с тяжелыми формами ограничений возможностей здоровья в деловую и культурную жизнь Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».Площадка состоит из комплекса образовательных и жилых шатров, деловой, обеденной и санитарной зон, оснащенных полевыми элементами безбарьерной среды, сделанными преимущественно из экологически чистых материалов. Для комфорта участников с поражением опорно-двигательного аппарата работает парк электрических колясок и другой необходимой инватехники.Команда Инклюзивного городка, объединяющая людей с инвалидностью и без, ежегодно проводит десятки благотворительных тренинговых программ и сотни индивидуальных проектных консультаций для жителей каждого обратившегося региона России.Благодаря проекту за 5 лет работы более 200 молодых лидеров с инвалидностью из 26 регионов России смогли принять участие в 9 образовательных направлениях, окружных театральных показах и спортивных соревнованиях, сообщает пресс-служба облправительства.