Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 16 сентября, 14:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3
Новости /  Общество /  Социум  

Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

16 сентября 2019 11:37
83
Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры Зарница Поволжья
Состязались 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов.

13 сентября 2019 года на костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019». Состязания, для участия в которых прибыло 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под знаком предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.
Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.
С приветственным словом к участникам финала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился Владимир Колчин. Он отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа: «Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тысяч старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведенных на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь».

Владимир Колчин поблагодарил партнеров Проекта – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области, в тесном взаимодействии с которыми реализуется «Зарница Поволжья».
Церемония награждения призеров и победителей окружного финала началась с передачи переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Заместитель командующего 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно вручил его команде Оренбургской области, занявшей по итогам соревнований первое место. В пятерку финалистов вощла и команда Самарской области.

Все команды – участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победители военно-спортивных игр в командном и личном зачетах удостоены дипломов, кубков и памятных призов от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.
«Зарница Поволжья-2019» запомнится участникам не только обширной соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями, знакомством с настоящим армейским бытом на базе войсковой части №33860. В рамках тематических дней ребята смогли познакомиться с яркими страницами военной истории Отечества, поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
16 сентября 2019  11:59
В центре Самары заложили капсулу с землей с места боев у реки Кацбах
В центре Самары заложили капсулу с землей с места боев у реки Кацбах
В капсуле находится земля с места одного из самых памятных сражений полка. Социум
89
16 сентября 2019  11:37
Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры Зарница Поволжья
Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
  Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Состязались 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов. Социум
82
16 сентября 2019  10:47
В Самарской области завершилась акция Собери ребенка в школу
В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»
Судебные приставы посетили свыше 900 должников-алиментщиков. Социум
198
Весь список

Здравоохранение
15 сентября 2019  10:03
Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Они могут вызывать синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже. Здравоохранение
482
13 сентября 2019  22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.
Онищенко прокомментировал свадебный катафалк Собчак с санитарной точки зрения
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике.  Здравоохранение
6198
13 сентября 2019  18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.
В Самарской больнице им. Ерошевского второкласснику из Тольятти после тяжелой травмы вернули зрение
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.  Здравоохранение
450
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14395
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14331
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14402
Весь список
Туризм
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
245
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
286
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
355
Весь список
Образование
16 сентября 2019  11:53
На базе Дома научной коллаборации школьников познакомят с проектами студентов СамГТУ
На базе Дома научной коллаборации школьников познакомят с проектами студентов СамГТУ
Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Образование
91
14 сентября 2019  14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось.
В ректоры самарского «политеха» пошли только свои
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось.  Образование
536
14 сентября 2019  12:27
Как создать слайд-шоу при помощи приложения Фотошоу PRO
 Многие считают, что слайд-шоу, как подарок довольно примитивный и не интересный, а на его создание уйдет не более часа.  Образование
35
Весь список

Культура
16 сентября 2019  12:42
Первый в рамках нацпроекта Культура виртуальный концертный зал открылся в Чапаевске
Первый в рамках нацпроекта «Культура» виртуальный концертный зал открылся в Чапаевске
До конца 2019 года в губернии откроется еще 5 таких залов. Культура
66
15 сентября 2019  23:56
Первый фестивальный показ состоялся на летней сцене Струковского сада.
В Самаре стартовал Всероссийский фестиваль «Золотая репка»
Первый фестивальный показ состоялся на летней сцене Струковского сада. Культура
353
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
800
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15087
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
80
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
100
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
96
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
473
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
302
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
795
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
337
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
605
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
467
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
803
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
697
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
932
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1101
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
543
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2344
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк отметит Международный день тигра
В Самаре прошёл фестиваль уличной еды «Ярмарка вкусов»
В Тольятти проведены первые гонки Чемпионата России в семи олимпийских классах яхт
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные