Подведены итоги окружного финала Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

83

13 сентября 2019 года на костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2019». Состязания, для участия в которых прибыло 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под знаком предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почетные гости.С приветственным словом к участникам финала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился Владимир Колчин. Он отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа: «Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тысяч старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведенных на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь».Владимир Колчин поблагодарил партнеров Проекта – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области, в тесном взаимодействии с которыми реализуется «Зарница Поволжья».Церемония награждения призеров и победителей окружного финала началась с передачи переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Заместитель командующего 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно вручил его команде Оренбургской области, занявшей по итогам соревнований первое место. В пятерку финалистов вощла и команда Самарской области.Все команды – участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победители военно-спортивных игр в командном и личном зачетах удостоены дипломов, кубков и памятных призов от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.«Зарница Поволжья-2019» запомнится участникам не только обширной соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями, знакомством с настоящим армейским бытом на базе войсковой части №33860. В рамках тематических дней ребята смогли познакомиться с яркими страницами военной истории Отечества, поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.