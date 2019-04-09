До 1 июня в Самарской области ведется прием заявок на участие в парафестивале «Театр – Территория равных возможностей»

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В Самарской области пройдет парафестиваль «Театр – Территория равных возможностей». Инициатором его проведения выступила Самарская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов. Поддержку проекту окажет региональное правительство.Участниками фестиваля могут стать инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, участниками которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья.Заявки на участие принимаются до 1 июня 2019 года координатором фестиваля Кузьминой Мариной Анатольевной по телефону: 8(846) 337-41-51 и электронной почте teatrsampl@samaralan.ru.Ознакомиться с положением о проведении первого областного открытого парафестиваля «Театр – Территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-parafestivale-teatr-territoriya-ravnyh-vozmozhnostey).Предварительный отбор коллективов будет осуществляться экспертным советом, в состав которого входят: заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова, театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии «Самарского государственного института культуры» Эльвира Первова.Отобранные коллективы примут участие в фестивале, который пройдет с 9 по 12 сентября на площадке театра «Самарская площадь».Фото pixabay.com