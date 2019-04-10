Дмитрий Азаров встретился с уполномоченным по правам человека в Самарской области

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Во вторник, 9 апреля, Губернаторвстретился с Уполномоченным по правам человека в Самарской области.представила руководителю региона ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан, проживающих на территории губернии. Документ содержит сведения об актуальных вопросах, волнующих людей, а также предложения и рекомендации по их разрешению.По итогам 2018 года к омбудсмену поступило 5244 обращения. Наибольшее число касается реализации прав граждан на жилище: переселения из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, предоставления земельных участков многодетным семьям.Кроме того, в центре внимания – социальная сфера. Особое место уделено реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Нередко возникали вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). В сфере образования основные нарекания граждан вызывают очереди в детские сады, нехватка мест в школах, особенно в густонаселенных микрорайонах областной столицы. Основными проблемами, с которыми сталкиваются многие жители региона в реализации трудовых прав являются ненадлежащее оформление трудовых отношений, «теневая» занятость и несвоевременная выплата заработной платы.Решению этих важных вопросов будет способствовать реализация национальных проектов. Самарская область активно участвует в этой работе, регион получил серьезную финансовую поддержку из федерального бюджета. Только в 2019 год сумма денежных поступлений из государственной казны составила 22 млрд рублей. Эти средства позволят решить первоочередные вопросы в различных сферах – медицине, экологии, социальной поддержке, экономике, жилищном строительстве и создании комфортной среды.Ольга Гальцова отметила при составлении доклада был проведен социологический опрос населения – совместно со специалистами Самарского университета. У жителей региона спрашивали о том соблюдаются ли их конституционные права и свободы, если нет, – то по какой причине, сообщает пресс-служба облправительства.«Мы хотели показать ту масштабную работу, которая была проведена по качества жизни наших граждан», – обратила внимание Губернатора Ольга Гальцова. Уполномоченный по правам человека рассказала, что с 10 апреля с документом начнут знакомить депутатов Самарской губернской думы. Глава региона выразил уверенность, что доклад вызовет большой интерес у парламентариев.«Знаю, что для Правительства Самарской области, для руководителей муниципалитетов на протяжении уже многих лет ваш доклад является во многом руководством к действию. Уверен, что так будет и в этот раз», – подчеркнул Дмитрий Азаров.