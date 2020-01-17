23 тысячи документов на недвижимость забыли самарцы в Кадастровой палате
17 января 2020 17:28
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«Всего в Российской Федерации на конец 2019 года только через МФЦ подано более 24 млн заявлений. По итогам оказания услуг более 700 тыс. „забытых“ в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году», — сообщает пресс-служба Кадастровой палаты. Любопытно, что наибольшее количество невостребованных документов в Челябинской области — 133,4 тыс. экземпляров, а вот жители Республики Ингушетия не «забыли» ни одного документа.
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