30 октября День памяти жертв политических репрессий. Акция "Молитва памяти" пройдет в Самаре
29 октября 2019 22:59
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«Молитва памяти» – чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Поминовение репрессированных направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм нашего общества, что поможет примирению и взаимопониманию между людьми в настоящее время. Для этого участники «Молитвы памяти» читают имена и молятся не только о безвинно пострадавших и погибших, но и о тех, кому молитва еще нужнее – о сотрудниках карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины. Акция не является политической и не может быть использована в качестве площадки для политических лозунгов. «Молитва памяти» проходит при поддержке Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Присоединиться к акции, прочитать имена из книг памяти или своих близких может любой желающий. Чтение имен начнется с краткой заупокойной молитвы (литии).
В этом году «Молитва памяти» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции, сообщает пресс-секретарь акции в Самаре.
Как передает Волга Ньюс, в Самаре официальный митинг пройдет, по традиции, в парке им. Ю.А.Гагарина у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий "Спас" в 12:00. В тот же день состоится ежегодная акция "Молитва памяти". В Самаре она пройдет в Храме Собора Самарских Святых (Московское шоссе, 77б) рядом с парком Гагарина и в сквере "Родина" на Безымянке с 16:00 до 19:00.
Более подробную информацию о "Молитве памяти" можно получить на сайте.
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Комментарии
Социум
29 октября 2019 22:59
Присоединиться к акции, прочитать имена из книг памяти или своих близких может любой желающий. Социум
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